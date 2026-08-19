ΠΑΟΚ: Οργανωμένοι οπαδοί στη Μεσημβρία πριν τη μάχη με τη Μπραν

Οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, λίγες ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι με τη Μπραν για τα play off του Europa Conference League. Η παρουσία τους είχε ως στόχο να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες και να στείλουν μήνυμα στήριξης, ενότητας και εμψύχωσης. Το κλίμα στην ομάδα επηρεάζεται από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Στήριξη εν όψει Ευρώπης

Οι οργανωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» επέλεξαν να βρεθούν κοντά στην ομάδα την Τετάρτη (19/8), παρακολουθώντας την τελευταία προπόνηση των ποδοσφαιριστών πριν από την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, όπου η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την πρώτη μάχη με τους Νορβηγούς.

Σκοπός της παρουσίας τους ήταν να εκφράσουν την απόλυτη στήριξή τους και να εμψυχώσουν τον προπονητή, Αλέσιο Λίσι, καθώς και τους ποδοσφαιριστές, ενόψει του πρώτου αγώνα για τα Play-Off του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Το μήνυμα των οργανωμένων

Οι οργανωμένοι οπαδοί δεν περιορίστηκαν μόνο στην παρουσία τους, αλλά έστειλαν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την ομάδα, το οποίο δημοσιεύτηκε και στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook. Το μήνυμα αυτό τόνιζε τη διαρκή υποστήριξη και την προσδοκία για επιτυχία στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Πάντα δίπλα στον ΠΑΟΚ, πάντα δίπλα στην ΟΜΑΔΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ ΦΕΡΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ!». Με αυτό τον τρόπο, ζήτησαν από τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να εξασφαλίσουν το θετικό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει στην πρόκριση, με το πρώτο βήμα να πρέπει να γίνει στην Τούμπα.

Κλίμα ενότητας και εμψύχωσης

Η συνάντηση των οπαδών με την ομάδα χαρακτηρίστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους ως πολύ ενωτική και εμψυχωτική. Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, με τους οργανωμένους να επαναλαμβάνουν την απόλυτη στήριξη προς τον ΠΑΟΚ.

Απευθυνόμενοι στους ποδοσφαιριστές, οι οπαδοί ζήτησαν να στηρίξουν τον προπονητή, Αλέσιο Λίσι, καθώς και τους παίκτες Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια. Αυτή η κίνηση υπογράμμισε την επιθυμία για συνοχή και ομοψυχία μέσα στην ομάδα, ενόψει των σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Αγωνιστικές προκλήσεις και στόχοι

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τη Μπραν ολοκληρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία, με τον προπονητή Αλέσιο Λίσι να εργάζεται πάνω στο πλάνο που θα ακολουθήσει η ομάδα απέναντι στους Νορβηγούς. Ο Ιταλός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, όπως αυτές των Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι.

Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πρώτη μάχη με τη Μπραν, η οποία θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (20/8) στις 20:45 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ οι οπαδοί ζήτησαν επίσης από την ομάδα να μπει με το δεξί και στο πρωτάθλημα. Η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια απαιτεί επίσης από τον προπονητή να βρει τη νέα αγωνιστική ισορροπία του «Δικεφάλου».

Πηγή: Newsbeast