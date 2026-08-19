ΠΑΟΚ: Δύο αγωνιστικές στον Ζίβκοβιτς – Χάνει και τα δύο ματς με τη Μπραν

Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Μπραν για τα play off του Europa Conference League. Η UEFA επέβαλε στον Σέρβο μεσοεπιθετικό ποινή δύο αγωνιστικών, μετά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στον αγώνα με την Άντερλεχτ. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων» δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή Αλέσιο Λίσι σε κανένα από τα δύο παιχνίδια.

Η απόφαση της UEFA

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την απόφασή της σχετικά με την αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, μία ποινή που τον θέτει εκτός των προσεχών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του.

Υπήρχαν φόβοι στους κόλπους του «δικεφάλου του βορρά» για ενδεχόμενη ποινή τριών αγώνων, ωστόσο η τελική απόφαση περιορίστηκε στις δύο αγωνιστικές. Η συγκεκριμένη τιμωρία είναι αποτέλεσμα της απευθείας κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Σέρβος εξτρέμ.

Το ιστορικό της αποβολής

Η αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέβη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες. Ο αγώνας αυτός αφορούσε τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο αποκλεισμός από τους Βέλγους στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League δεν ήταν το μοναδικό αρνητικό νέο για τον ΠΑΟΚ από εκείνη την αναμέτρηση, καθώς η κόκκινη κάρτα του Ζίβκοβιτς οδήγησε στην τωρινή τιμωρία του από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Μπραν

Η ποινή των δύο αγωνιστικών σημαίνει ότι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα απουσιάσει τόσο από την πρώτη αναμέτρηση με τη Μπραν, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα, όσο και από τη ρεβάνς στη Νορβηγία. Οι δύο αυτές αναμετρήσεις είναι καθοριστικές για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ.

Τα παιχνίδια αυτά ανήκουν στα play off του Europa Conference League και θα κρίνουν την πρόκριση των «ασπρόμαυρων» στη League Phase της διοργάνωσης. Η απουσία του αρχηγού αναμένεται να επηρεάσει τα πλάνα του προπονητή Αλέσιο Λίσι.

Σημαντική απουσία για τον ΠΑΟΚ

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ως αρχηγός της ομάδας και βασικός μεσοεπιθετικός, αποτελεί μία σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίσι θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του σε δύο παιχνίδια που έχουν μεγάλη σημασία για τους στόχους του συλλόγου στην Ευρώπη.

Η παρουσία του Σέρβου εξτρέμ θεωρείται κομβική για την επιθετική λειτουργία του «δικεφάλου», και η απουσία του από τις αναμετρήσεις με τη Μπραν καθιστά το έργο της ομάδας πιο απαιτητικό στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Η περίπτωση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ

Στο ίδιο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, όπου αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς, είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ωστόσο, η περίπτωση του Σουηδού επιθετικού δεν επηρεάζει πλέον τα αγωνιστικά πλάνα του ΠΑΟΚ.

Αυτό συμβαίνει διότι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχει ήδη αναχωρήσει για την Ινδονησία, όπου πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του. Συνεπώς, η δική του αποβολή δεν έχει πρακτικές επιπτώσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της ομάδας.

Πηγή: Newsbeast