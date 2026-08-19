Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κέντρικ Ναν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια: Οι αγώνες που χάνει ο αμερικανός γκαρντ

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν για διάστημα 6-8 εβδομάδων, καθώς ο αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει πως ο Ναν θα μείνει εκτός δράσης από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της ομάδας, επηρεάζοντας το ξεκίνημα της νέας σεζόν για τους «πράσινους».

Ο τραυματισμός του αθλητή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο τραυματισμός και η επέμβαση του Ναν

Ο Κέντρικ Ναν διαγνώστηκε με ρήξη έσω μηνίσκου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση χειρουργική του επέμβαση. Η αποκατάσταση του τραυματισμού απαιτεί χρόνο, με τους γιατρούς να εκτιμούν την επιστροφή του στα παρκέ σε περίπου δύο μήνες. Αυτή η απουσία θα στερήσει από τον παίκτη τη συμμετοχή του από τα πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού.

Επιπλέον, ο αμερικανός γκαρντ θα χάσει ολόκληρο το μέρος της προετοιμασίας της ομάδας. Δεν θα δώσει το «παρών» στην «πρώτη» συγκέντρωση των «πρασίνων», καθώς θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας για την πλήρη ανάρρωσή του.

Η απουσία από το Super Cup και την Euroleague

Ο Κέντρικ Ναν θα απουσιάσει σίγουρα από το Super Cup, την πρώτη επίσημη διοργάνωση της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Πέρα από αυτό, η απουσία του θα επεκταθεί και στα πρώτα παιχνίδια της Euroleague, όπου η ομάδα έχει σημαντικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τις εξής ομάδες: Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10), Φενέρμπαχτσε (8/10), Παρτιζάν (13/10) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10). Εάν ο Ναν παραμείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, τότε θα χάσει όλες αυτές τις αναμετρήσεις. Σε περίπτωση που καταφέρει να επιστρέψει νωρίτερα, σε έξι εβδομάδες, η επιστροφή του αναμένεται στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, στις 8 Οκτωβρίου.

Η έναρξη της προετοιμασίας των «πρασίνων»

Το πρώτο ραντεβού για τους «πράσινους» έχει δοθεί για τις 24 Αυγούστου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν τα εργομετρικά και οι ιατρικές εξετάσεις των παικτών. Την επόμενη ημέρα, στις 25 Αυγούστου, θα ξεκινήσει και επίσημα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του μειωμένο αριθμό παικτών στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Το απουσιολόγιο του Σέρβου προπονητή περιλαμβάνει οκτώ ονόματα από το πρώτο rotation, οι περισσότεροι εκ των οποίων απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Το απουσιολόγιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Πέραν του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα αργήσει να επιστρέψει στα παρκέ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει έως και τα τέλη Αυγούστου σε αρκετούς παίκτες. Συγκεκριμένα, απουσιάζουν οι Δημήτρης Μωραΐτης, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδας.

Επίσης, εκτός προετοιμασίας βρίσκονται ο Ίζακ Μπόνγκα (Γερμανία), ο Σιλβέν Φρανσίσκο (Γαλλία), ο Μπράνκου Μπάντιο (Σενεγάλη) και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Ισπανία), λόγω της συμμετοχής τους στις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Οι διαθέσιμοι παίκτες στην «πρώτη»

Στην «πρώτη» συγκέντρωση του Παναθηναϊκού θα είναι διαθέσιμοι οι Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ, Λευτέρης Μαντζούκας και Γιάννης Κουζέλογλου. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αν και παρών, θα χάσει προπονήσεις λόγω του δικού του τραυματισμού.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης και νεαροί παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο 16χρονος νεοαποκτηθείς Ιάσωνας Βαρβαρίτης. Επιπλέον, Έλληνες παίκτες που είναι χωρίς ομάδα θα βοηθούν στις προπονήσεις και στα φιλικά ματς, όπως συμβαίνει και κάθε χρόνο, συμπληρώνοντας το ρόστερ στην αρχική φάση της προετοιμασίας.

Πηγή: Newsbeast