Δραματική πρόκριση για τον Πανσερραϊκό στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να πάρει μια δραματική πρόκριση για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας τον Πανθρακικό με 2-1. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τους Σερραίους να ευστοχούν σε πέναλτι και να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες.

Η εξέλιξη του αγώνα στις Σέρρες

Οι Σερραίοι, ως φαβορί της αναμέτρησης, ξεκίνησαν δυναμικά και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Αλεξανδρόπουλο. Το γρήγορο προβάδισμα έδειχνε αρχικά ότι ο Πανσερραϊκός θα έπαιρνε μια εύκολη νίκη, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν διαφορετική άποψη.

Ο Πανθρακικός αντέδρασε και ισοφάρισε στο 24ο λεπτό με τον Γκορντεζιάνι, διατηρώντας το 1-1 μέχρι και τις καθυστερήσεις του αγώνα. Το αποτέλεσμα αυτό οδηγούσε στην πιθανότητα να κριθεί η πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Τελικά, η πρόκριση κρίθηκε από την άσπρη βούλα, αλλά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, καθώς στο 94ο λεπτό ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι. Ο Πασσάς ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Το νέο φορμάτ της League Phase

Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Από αυτές, οι έντεκα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση μέσα από την Προκριματική Φάση, όπως ο Πανσερραϊκός. Το παζλ των 16 ομάδων συμπληρώνεται από τις πέντε ομάδες της Super League που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026/27.

Η League Phase θα περιλαμβάνει τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά τέσσερις αγώνες. Αυτό το νέο φορμάτ προβλέπει συνολικά 32 παιχνίδια σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Η διαδικασία κατάταξης των ομάδων

Πριν από την κλήρωση της League Phase, θα δημιουργηθεί ένας αρχικός πίνακας κατάταξης των 16 ομάδων, ο οποίος θα καθορίσει τη σύνθεση των τεσσάρων γκρουπ δυναμικότητας. Βασικό κριτήριο για αυτή την κατάταξη είναι η θέση που κατέλαβε κάθε ομάδα στο πρωτάθλημά της κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Στις πρώτες τέσσερις θέσεις του πίνακα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Super League που συμμετέχουν στην Ευρώπη, με βάση την τελική τους κατάταξη στο περσινό πρωτάθλημα. Από την 5η έως τη 16η θέση θα ακολουθήσουν ο ΟΦΗ, ο οποίος βρίσκεται απευθείας στη League Phase λόγω της ευρωπαϊκής του συμμετοχής, και οι ομάδες που προκρίθηκαν από την Προκριματική Φάση. Προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες της Super League, ξανά βάσει της περσινής βαθμολογίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εκείνες της Super League 2. Για τις ομάδες της Super League 2 θα δημιουργηθεί ενιαίος βαθμολογικός πίνακας προκειμένου να καθοριστεί η μεταξύ τους σειρά. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται για τις ομάδες που προβιβάστηκαν από τη Γ' Εθνική, ενώ η Κυπελλούχος του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας 2025/26, εφόσον έχει προκριθεί, θα τοποθετηθεί τελευταία στην κατάταξη.

Η δομή των γκρουπ και οι αγώνες

Αφού προκύψει η σειρά των 16 ομάδων, αυτές θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, με κάθε γκρουπ να περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες. Η ουσία του νέου φορμάτ είναι ότι κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά τέσσερις αγώνες στη League Phase, αντιμετωπίζοντας μία ομάδα από το πρώτο, μία από το δεύτερο, μία από το τρίτο και μία από το τέταρτο γκρουπ.

Από τις τέσσερις αυτές αναμετρήσεις, οι δύο θα διεξαχθούν εντός έδρας και οι άλλες δύο εκτός έδρας. Παρά τον χωρισμό σε γκρουπ για τις ανάγκες της κλήρωσης, δεν θα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές βαθμολογίες. Αντιθέτως, και οι 16 ομάδες θα τοποθετηθούν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, στον οποίο θα προσμετρώνται τα αποτελέσματα των τεσσάρων αγώνων τους.

Πηγή: Newsbeast