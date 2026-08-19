Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Σε δηλώσεις του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τόνισε ότι έχει ετοιμάσει μια «ωραία έκπληξη» για την Παρασκευή, ενώ ξεκαθάρισε πως ο μοναδικός του στόχος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο 35χρονος αθλητής προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό.

Η πρόκριση και ο στόχος του χρυσού

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος πέρυσι κατέκτησε το όγδοο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιδιώκει τώρα το ένατο. Η πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων στο Ζάγκρεμπ ήρθε με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό γύρο. Ο ίδιος δήλωσε πως ήρθε αρκετά έτοιμος για τον αγώνα και πως το μυαλό του είναι απόλυτα συγκεντρωμένο στον στόχο του.

«Ένας ακόμα τελικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πετροούνιας. Πρόσθεσε πως έχει ετοιμάσει μια «ωραία έκπληξη» για την Παρασκευή, ημέρα του τελικού. Ο αθλητής ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χρυσό μετάλλιο, τονίζοντας: «Ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος μου. Πάντα ένας αθλητής, και ο Μίλτος και ο Εμμα...».

Η στρατηγική του τελικού και η αντιπαλότητα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέφερε ότι έχει δύο εκδοχές προγραμμάτων για τον τελικό. Η θέση του στον τελικό, εφόσον προκριθεί δεύτερος, θα τον φέρει να εκτελεί όγδοος. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσει «με ποιον τρόπο θα κλείσει ο αγώνας».

Σε ό,τι αφορά την αντιπαλότητα, ο Ρώσος αθλητής Ίλια Ζάικα βρίσκεται μπροστά του για λιγότερο από ένα δέκατο. Ο Πετρούνιας σημείωσε ότι κανείς από τους δύο δεν «κόλλησε την έξοδο» στην προκριματική φάση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δήλωσε ότι μπήκε με σιγουριά, χωρίς να θέλει να ρισκάρει ένα «κόλλημα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση, επιλέγοντας την ασφάλεια στην εκτέλεση.

Η εικόνα της ελληνικής ομάδας και ο Γιάννης Χρονόπουλος

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε και στην εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, δηλώνοντας ότι η ομάδα έδειξε καλή εικόνα, παρά κάποια λάθη που έγιναν στην αρχή. Θεωρεί πως με «μία-δύο αλλαγές» η ελληνική ομάδα θα μπορούσε να είχε προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ειδική αναφορά έκανε στον Γιάννη Χρονόπουλο, τον νεοφερμένο από τον Καναδά, ο οποίος, σύμφωνα με τον Πετρούνια, «πήγε καταπληκτικά» στην εμφάνισή του. Αυτό δείχνει την ενθαρρυντική παρουσία νέων αθλητών στο ελληνικό δυναμικό.

Η διάρκεια στην κορυφή και το υποστηρικτικό περιβάλλον

Ο Πετρούνιας μίλησε και για τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή του αθλήματος. «Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό τον κάνει να φαίνεται «πολύ μεγάλος». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ένας μεγάλος αθλητής καθορίζεται από τη διάρκειά του. «Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, αλλά ξέρω ότι έχω διάρκεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης απέδωσε την επιτυχία του και στο περιβάλλον του, αναφέροντας: «Έχω πάρα πολύ καλό προπονητή και ομάδα γύρω μου, ενώ η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο αυτό το ταξίδι». Τόνισε επίσης ότι χαράζουν μία πορεία ανάλογα με τους αντιπάλους του, προσαρμόζοντας τη στρατηγική του στις εκάστοτε συνθήκες.

Υγεία και εντατική προετοιμασία

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε ότι αυτή είναι σημαντική και πως έφτασε στο Ζάγκρεμπ χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανέφερε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις στον ώμο. Ωστόσο, τόνισε ότι έχει ρίξει «πολλή δουλειά» στην προετοιμασία του, γεγονός που του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις.

Οι παλμοί του ήταν πολύ χαμηλοί κατά την εκτέλεση του προγράμματός του στον προκριματικό, δείχνοντας την ψυχραιμία και την εμπειρία του. Αυτό, σε συνδυασμό με την εντατική προπόνηση, τον φέρνει σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις το χρυσό μετάλλιο στον τελικό.

Πηγή: Newsbeast