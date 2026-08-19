Τρεις ακόμα ομάδες προστέθηκαν στη λίστα των συλλόγων που προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet. Η Κηφισιά επικράτησε άνετα της Ζακύνθου με 6-1, ενώ η Νίκη Βόλου και ο Νέστος Χρυσούπολης πήραν επίσης το εισιτήριο, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους αντιπάλους τους.

Οι τρεις αυτές ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στην επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ζάκυνθο, Πανιώνιο και Απόλλωνα Καλαμαριάς αντίστοιχα, σε μια ημέρα γεμάτη δράση για το θεσμό του Κυπέλλου.

Επίδειξη δύναμης από την Κηφισιά στην Καισαριανή

Η Κηφισιά, υπό την καθοδήγηση του Σεμπάστιαν Λέτο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Ζάκυνθο, συντρίβοντάς την με 6-1 σε αγώνα που διεξήχθη στην Καισαριανή. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Το σκορ άνοιξε στο 17ο λεπτό με τον Γιάγκνε να κάνει το 0-1 με ψύχραιμο τελείωμα. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 27', ο Σαγάλ διπλασίασε τα τέρματα για την Κηφισιά, διαμορφώνοντας το 0-2. Πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Πολυκράτης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-3, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι ανώτεροι. Ο Αντονίσε στο 63' έκανε το 0-4. Οι γηπεδούχοι της Ζακύνθου κατάφεραν να σημειώσουν το γκολ της τιμής στο 66ο λεπτό, με τον Σίλβα να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι, μειώνοντας προσωρινά σε 1-4. Ωστόσο, η Κηφισιά δεν άφησε περιθώρια για περαιτέρω αμφισβήτηση, καθώς ο Θεοδωρίδης στο 76' ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 1-5, ενώ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Μπένι διαμόρφωσε το εντυπωσιακό τελικό 1-6.

Δραματική πρόκριση για τη Νίκη Βόλου στα πέναλτι

Η Νίκη Βόλου κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Πανιωνίου, παίρνοντας την πρόκριση μετά από μια αγωνιώδη διαδικασία πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με το σκορ να παραμένει στο 0-0, οδηγώντας τις δύο ομάδες στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ο τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, Γκαραβέλης, αναδείχθηκε σε ήρωα της αναμέτρησης, «κατεβάζοντας ρολά» και πραγματοποιώντας σημαντικές αποκρούσεις. Με τις επεμβάσεις του, βοήθησε την ομάδα του Βόλου να επικρατήσει με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι και να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νέστος Χρυσούπολης στην επόμενη φάση

Την πρόκριση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε και ο Νέστος Χρυσούπολης. Η ομάδα της Χρυσούπολης επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς με σκορ 1-0, σε μια αναμέτρηση που της έδωσε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συνέχεια του θεσμού.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας

Στους άλλους αγώνες της ίδιας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Η ΑΕΛ Novibet νίκησε την Athens Kallithea με 3-1, σε μια αναμέτρηση που προσέφερε θέαμα. Παράλληλα, ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με καθαρό σκορ.

Συνεχίζοντας με τα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Βόλος κέρδισε τον Ηρακλή με 3-1, ενώ ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη επί του Πύργου με το ίδιο σκορ, 3-1. Ο Λεβαδειακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης AKTOR με 2-0, και η Καλαμάτα νίκησε τον Παναιτωλικό με 4-2, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πλούσιο σε τέρματα και ανατροπές πρόγραμμα αγώνων.

Πηγή: Gazzetta