Ο Ατρόμητος με τους φιλάθλους του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό

Τη στήριξη των φιλάθλων του θα έχει ο Ατρόμητος στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 21:30, στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε τη διάθεση εισιτηρίων για τους φιλάθλους της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας.

Εξασφαλίστηκαν εισιτήρια για τους «κυανόλευκους» φιλάθλους

Η ΠΑΕ Ατρόμητος, ακολουθώντας τη συνήθη τακτική της, εξασφάλισε εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας. Αυτή η ενέργεια αφορά το πρώτο ματς της σεζόν για τη Stoiximan Super League, στο οποίο οι Περιστεριώτες θα αναμετρηθούν με τον Ολυμπιακό.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος γνωστοποίησε τη διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της, επιτρέποντάς τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση κόντρα στους Πειραιώτες.

Λεπτομέρειες διάθεσης και τιμής εισιτηρίων

Οι φίλοι του Ατρομήτου θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους για τη Θύρα 27 του σταδίου. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου έχει οριστεί στα 20 ευρώ, παρέχοντας μια προσιτή επιλογή για όσους επιθυμούν να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου, ο οποίος έχει τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων φιλάθλων. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποστηρικτές της ομάδας μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Ατρομήτου σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Πρεμιέρα πρωταθλήματος μετά από σημαντική πρόκριση

Ο Ατρόμητος ξεκινά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2026-27 με αυτό το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα.

Οι «κυανόλευκοι» πανηγύρισαν πρόσφατα μια σημαντική πρόκριση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας του ΠΑΣ Πύργος με σκορ 3-1. Αυτή η νίκη εξασφάλισε την πρόκριση της ομάδας στη League Stage της διοργάνωσης, ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο τον κύκλο των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν.

Στόχος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Μετά την επιτυχημένη πορεία στο Κύπελλο, η προσοχή της ομάδας του Ατρομήτου στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην έναρξη του πρωταθλήματος. Οι Περιστεριώτες επιθυμούν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan Super League.

Ο στόχος είναι να φύγουν από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το καλύτερο, δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η παρουσία των φιλάθλων τους σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση αναμένεται να προσφέρει επιπλέον κίνητρο και στήριξη στην προσπάθεια της ομάδας να επιτύχει τους στόχους της.

Πηγή: Newsit