Η Καλαμάτα προηγείται με δύο γκολ στο ημίχρονο κόντρα στον Παναιτωλικό για το κύπελλο

Η Καλαμάτα εξασφάλισε ένα σημαντικό προβάδισμα στον αγώνα της για το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Παναιτωλικό, καθώς προηγείται με δύο γκολ στο ημίχρονο. Η «Μαύρη Θύελλα» κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας του αγώνα. Το παιχνίδι αποτελεί μέρος του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας και διεξάγεται την Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.

Ιδανικό ξεκίνημα για την «Μαύρη Θύελλα»

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ Καλαμάτας και Παναιτωλικού χαρακτηρίστηκε ως ιδανικό για την ομάδα της Καλαμάτας. Η «Μαύρη Θύελλα» έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου, σημειώνοντας δύο γκολ που της έδωσαν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν, καταφέρνοντας να αιφνιδιάσουν τον αντίπαλό τους και να διαμορφώσουν το σκορ σε 2-0 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Η επίτευξη των δύο τερμάτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ανέβασε την ψυχολογία της Καλαμάτας.

Το άνοιγμα του σκορ από τον Καλουτσικίδη

Η αρχή του σκοραρίσματος για την Καλαμάτα έγινε στο 40ό λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μορέιρα ήταν αυτός που δημιούργησε την φάση, πραγματοποιώντας ένα επιτυχημένο γύρισμα της μπάλας μέσα στην περιοχή. Από κοντινή απόσταση, ο Καλουτσικίδης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα της Καλαμάτας.

Αυτό το πρώτο τέρμα έδωσε το έναυσμα για την επιθετική ώθηση της «Μαύρης Θύελλας», η οποία έδειξε αποφασισμένη να κυνηγήσει περισσότερα γκολ. Η εκτέλεση του Καλουτσικίδη ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Το δεύτερο τέρμα από τον Βάργκας

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά το πρώτο γκολ, η Καλαμάτα κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 2-0. Συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό, ο Λιατσικούρας έκανε την ασίστ στον Βάργκας. Ο Βάργκας, με ψύχραιμη εκτέλεση, νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η επίτευξη του δεύτερου γκολ από τους νεοφώτιστους στην φετινή Super League, όπως αναφέρεται, ενίσχυσε σημαντικά το προβάδισμα της Καλαμάτας. Το 2-0 στο ημίχρονο δίνει στην ομάδα της «Μαύρης Θύελλας» ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η σημασία του αγώνα για την πρόκριση

Ο αγώνας μεταξύ Καλαμάτας και Παναιτωλικού εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο βασικός στόχος για την Καλαμάτα είναι η πρόκριση στην League Phase του θεσμού, και το προβάδισμα των δύο τερμάτων στο ημίχρονο θεωρείται σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία του αθλητικού προγράμματος της ημέρας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν με ζήλο την παρουσία τους στην επόμενη φάση. Η Καλαμάτα, ως γηπεδούχος, εκμεταλλεύτηκε την έδρα της για να δημιουργήσει ένα σαφές προβάδισμα.

Το αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026

Η Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026, ήταν μια ημέρα πλούσια σε αθλητικές μεταδόσεις, με το Κύπελλο Ελλάδας και τα προκριματικά του Champions League να κυριαρχούν στο πρόγραμμα. Η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναιτωλικό ξεκίνησε στις 17:15, αποτελώντας ένα από τα πρώτα σημαντικά παιχνίδια της ημέρας.

Εκτός από τον αγώνα του Κυπέλλου, το πρόγραμμα περιελάμβανε και άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Το βράδυ, το ενδιαφέρον στράφηκε στα παιχνίδια για τα play off του UEFA Champions League, ενώ υπήρχαν μεταδόσεις και από το ATP Masters 1000 2026 του Σινσινάτι, καθώς και από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυμναστικής με τα προκριματικά κρίκων και τον Πετρούνια.

Πηγή: Gazzetta