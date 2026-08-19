Παναθηναϊκός: Η Βέρντερ Βρέμης απέρριψε πρόταση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γενς Στάγκε

Η Βέρντερ Βρέμης απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γενς Στάγκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από τη Δανία. Ο 29χρονος Δανός μέσος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των «πρασίνων» για την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής, ωστόσο η γερμανική ομάδα αξιώνει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσό για την παραχώρησή του.

Η πρόταση και η απάντηση της Βέρντερ Βρέμης

Το «τριφύλλι» κατέθεσε πρόταση ύψους περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 64 εκατομμύρια δανέζικες κορώνες, για να κάνει δικό του τον Γενς Στάγκε. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Βέρντερ Βρέμης δεν φάνηκαν να συγκινούνται από την προσφορά αυτή και απέρριψαν την πρόταση του Παναθηναϊκού.

Η γερμανική ομάδα κοστολογεί υψηλότερα τον Δανό μέσο και αξιώνει πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Η ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του, εφόσον επιθυμεί να φέρει τον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του άξονα

Ο Γενς Στάγκε βρίσκεται συγκεκριμένα στο «ραντάρ» του ελληνικού συλλόγου, καθώς ο Παναθηναϊκός ψάχνει για παίκτη από το «πάνω ράφι» για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Ο 29χρονος Δανός κεντρικός μέσος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των «πρασίνων» για την τελευταία προσθήκη που επιθυμούν να κάνουν για τον άξονά τους.

Στόχος είναι να ανεβάσουν την ποιοτική στάθμη της ομάδας, αλλά και να προσθέσουν χαρακτηριστικά που λείπουν από το κέντρο. Η πρόταση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ θεωρείται μεγάλη για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, καθώς όμοιας αξίας ποσό η ομάδα έχει δώσει μονάχα στην περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο.

Το ενδιαφέρον του Γενς Στάγκε και ο ρόλος του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο Γενς Στάγκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδιαφέρεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, έπειτα από τέσσερα χρόνια στη Βέρντερ Βρέμης. Αυτό το ενδιαφέρον του ποδοσφαιριστή ενδεχομένως να παίξει ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γενς Στάγκε στην Κοπεγχάγη. Ο Νίστρουπ έχει ήδη φέρει τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και, εφόσον περάσει το δικό του, ακόμα ένας Δανός θα μπορούσε να πάρει τον δρόμο για την Αθήνα.

Η πορεία του Δανού μέσου στη Βέρντερ Βρέμης

Ο Γενς Στάγκε έχει συμβόλαιο με τη Βέρντερ Βρέμης μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Την περασμένη σεζόν, ο Δανός μέσος πραγματοποίησε 29 συμμετοχές με τη γερμανική ομάδα, σκοράροντας δέκα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ.

Συνολικά, πάτησε χορτάρι για περισσότερα από 2.400 λεπτά, επιδεικνύοντας την αξία του στην ομάδα. Η παρουσία του στη Βέρντερ Βρέμης τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει καθιερώσει τον 29χρονο ως έναν σημαντικό παίκτη για τον σύλλογο της Bundesliga.

Τα πρώτα βήματα και η εξέλιξη της καριέρας του Στάγκε

Ο Γενς Στάγκε γεννήθηκε στο Χόιμπεργκ της Δανίας στις 8 Νοεμβρίου του 1996. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Άρμπεϊντερ Σπορτ Άαρχους, Λίσενγκ και Μπράντμπραντ. Σε ηλικία 20 ετών, τον ανακάλυψε η Άαρχους, η οποία του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

Είχε ήδη αρχίσει να κάνει τις πρώτες του συμμετοχές με την Κ18 της εθνικής ομάδας της Δανίας. Την πρώτη του χρονιά στην Άαρχους είχε συμπληρωματικό ρόλο, όμως από την επόμενη σεζόν, 2017-2018, καθιερώθηκε ως απόλυτα βασικός, κάνοντας 32 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ.

Την τελευταία του σεζόν στην Άαρχους, 2018-2019, είχε 37 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ σε παραπάνω από 3.000 λεπτά αγωνιστικού χρόνου, αναγκάζοντας την Κοπεγχάγη να τον αγοράσει. Ο ύψους 1,87 μέτρων κεντρικός μέσος μεταγράφηκε στην Κοπεγχάγη έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: Newsit