Βετεράνοι ΠΑΟΚ: Μήνυμα στήριξης σε Σαββίδη και ομάδα, ενόψει ευρωπαϊκού αγώνα

Ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Ιβάν Σαββίδη και στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς όλους. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την πώληση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια. Το κλίμα γύρω από τον «δικέφαλο του βορρά» δεν είναι το καλύτερο δυνατό, με τους οπαδούς να αντιδρούν για τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και οι αντιδράσεις

Με αφορμή τον αυριανό ευρωπαϊκό αγώνα και την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, αλλά και λίγο μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι Βετεράνοι του ΠΑΟΚ αισθάνθηκαν την ανάγκη να τοποθετηθούν δημόσια. Η τοποθέτησή τους έχει ως γνώμονα πάντα το καλό της αγαπημένης τους ομάδας και την ενότητα του συλλόγου.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν εκφράσει αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κλίμα. Ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις, πήρε θέση και έστειλε μήνυμα στήριξης προς τη διοίκηση και την ομάδα.

Ο Κωνσταντέλιας: Διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο

Οι Βετεράνοι χαρακτηρίζουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια ως έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής γαλουχήθηκε μέσα στον ΠΑΟΚ και πήρε μεταγραφή σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τους Βετεράνους, αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη διαφήμιση τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τονίζεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν χάνει πια παίκτες από άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά σήμερα μπορεί να δημιουργεί ποδοσφαιριστές που τους θέλουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι Βετεράνοι εύχονται στον Γιάννη καλή επιτυχία στην καινούργια του ομάδα και δηλώνουν ότι θα είναι πάντα στην καρδιά τους.

Έκκληση για στήριξη σε διοίκηση, προπονητή και παίκτες

Την ίδια στιγμή, οι Βετεράνοι υπογραμμίζουν την υποχρέωση όλων να στηρίξουν την ομάδα, τον καινούριο προπονητή, Αλέσιο Λίσι, τους παίκτες, τη διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη. Επισημαίνουν ότι δεν είναι αγνώμονες και δεν ξεχνούν ότι σήμερα οι φίλαθλοι χαίρονται έναν ΠΑΟΚ που έχει μεγαλώσει πολύ χάρη στον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο Ιβάν Σαββίδης, όπως αναφέρεται, άλλαξε τον σύλλογο, τον έκανε ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό. Η ξεκάθαρη στήριξη εκφράζεται προς όλα τα μέλη της ομάδας και της διοίκησης, με έμφαση στην αναγνώριση του έργου που έχει συντελεστεί.

Μήνυμα ενότητας και κάλεσμα στον κόσμο

Οι Βετεράνοι του ΠΑΟΚ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για ενότητα, τασσόμενοι απέναντι στις «διχαστικές και ακραίες απόψεις». Σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Λέμε ΟΧΙ στη διχόνοια, η οποία καλλιεργείται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο». Υπογραμμίζουν ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά μόνο αν όλοι είναι ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης ομάδας.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, καλούν τον κόσμο να στηρίξει με το «ζεστό χειροκρότημά» του την ομάδα στην αυριανή αναμέτρηση με την Μπραν, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Επίσης, εύχονται καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πηγή: Newsbeast