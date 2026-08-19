Η ελληνική ομάδα κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες με Σίσκο και Χρήστου

Η ελληνική ομάδα κολύμβησης ετοιμάζεται για τους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας. Συνολικά 20 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στα αγωνίσματα της κολύμβησης, με τον Απόστολο Σίσκο να έχει την τιμή να είναι σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης. Οι αγώνες κολύμβησης θα διεξαχθούν από το Σάββατο 22 έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Ο Απόστολος Σίσκος σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής

Ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική αποστολή των Μεσογειακών Αγώνων θα έχει ο 21χρονος πρωταθλητής Απόστολος Σίσκος. Ο νεαρός κολυμβητής θα είναι ένας από τους δύο σημαιοφόρους της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου. Μαζί του θα είναι η πρωταθλήτρια της πάλης, Μαρία Πρεβολαράκη.

Η επιλογή του Απόστολου Σίσκου αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση για την πορεία του στην κορυφή της ελληνικής κολύμβησης. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Εκεί, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα.

Η ελληνική ομάδα κολύμβησης και ο ρόλος του Απόστολου Χρήστου

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με μια δυνατή ομάδα 20 αθλητών και αθλητριών, πολλά από τα μέλη της οποίας συμμετείχαν και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Οι Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος ηγούνται της ομάδας κολύμβησης, φέρνοντας την εμπειρία και τις πρόσφατες επιτυχίες τους.

Η πλήρης σύνθεση της ελληνικής ομάδας κολύμβησης περιλαμβάνει τους εξής αθλητές και αθλήτριες: Απόστολος Σίσκος (Α.Α. Αστέρια), Ευάγγελος Μακρυγιάννης (Α.Ο.Π. Φαλήρου), Δανιήλ Γιουρτζίδης (Α.Ο.Π. Φαλήρου), Ανδρέας Βαζαίος (Α.Ο.Π. Φαλήρου), Νικολέτα Παυλοπούλου (Α.Ο.Π. Φαλήρου), Γεωργία Δαμασιώτη (Α.Ο.Π. Φαλήρου), Απόστολος Χρήστου (Ολυμπιακός), Στέργιος-Μάριος Μπίλας (Ολυμπιακός), Απόστολος Παπαστάμος (Ολυμπιακός), Μάριος-Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος (Ολυμπιακός), Άννα-Αυγούστα Βλάχου (Ολυμπιακός), Ανδρομάχη Τασάκου (Ολυμπιακός), Ελένη Κοντογεώργου (Ολυμπιακός), Σάββας Θωμόγλου (Ο.Φ.Θ.), Άννα Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Κακουλάκης (ΠΑΟΚ), Δημήτριος Μάρκος (ΠΑΟΚ), Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ), Ιάσονας Ρουτούλας (Σ.Κ. Ροή) και Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου).

Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων και ο χώρος διεξαγωγής

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων ανοίγει την Πέμπτη 20 Αυγούστου. Τα αγωνίσματα της κολύμβησης θα φιλοξενηθούν στο Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 λεπτών με τα πόδια από το τέλος της κεντρικής λεωφόρου Magna Grecia. Το κολυμβητήριο αυτό αποτελεί τον επόμενο σταθμό για τους Έλληνες κολυμβητές, μετά τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Μεταξύ των αγωνισμάτων που αναφέρονται περιλαμβάνονται τα 50μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών), 400μ. ελεύθερο (Γυναικών/Ανδρών), 200μ. ύπτιο (Γυναικών/Ανδρών), 100μ. πρόσθιο (Γυναικών/Ανδρών) και 1.500μ. ελεύθερο (Γυναικών). Επίσης, θα διεξαχθούν οι τελικοί στα 50μ. πεταλούδα (Γυναικών/Ανδρών) και οι τελικοί 400.

Ο Τάραντας: Μια πόλη με ελληνικές ρίζες

Οι Μεσογειακοί Αγώνες διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας, μια πόλη με βαθιές ιστορικές ρίζες στην Ελλάδα. Η κεντρική λεωφόρος της πόλης ονομάζεται Magna Grecia, δηλαδή Μεγάλη Ελλάδα. Οι Ιταλοί έδωσαν αυτό το όνομα στον δρόμο προς τιμήν της ιστορίας του τόπου, ο οποίος ήταν μία από τις ελληνικές αποικίες στη Νότια Ιταλία που έφεραν την ονομασία Magna Grecia.

Ο Τάραντας, όπως είναι η ελληνική του ονομασία, ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες τον 8ο αιώνα π.Χ., γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορική σύνδεση της περιοχής με την Ελλάδα. Η διεξαγωγή των αγώνων σε μια τέτοια πόλη προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την ελληνική αποστολή.

Πηγή: Newsit