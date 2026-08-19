Νίστρουπ: «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, πάμε για την πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, την Τρίτη 20 Αυγούστου 2026, στις 21:30, στο πλαίσιο των πλέι οφ του Conference League. Ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου υπογράμμισε ότι ο πρωταρχικός στόχος για την ομάδα του είναι η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε στην αγωνιστική φιλοσοφία που επιθυμεί να δει από τους παίκτες του, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν το κέντρο της ομάδας. Στη συνέντευξη Τύπου μίλησε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιστροφή του μετά από πολύμηνη απουσία, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη.

Σαφείς στόχοι και αγωνιστική φιλοσοφία

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε στις δηλώσεις του ότι έχει ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον, οι οποίοι επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας ομάδας που θα αποδίδει συνεχώς σε υψηλό επίπεδο. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε η αναγκαιότητα για βελτιωμένη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, αρχής γενομένης από τον επερχόμενο αγώνα.

«Πρώτα από όλα το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο», ανέφερε ο προπονητής, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόδοση της ομάδας μετά τα πρώτα τριάντα λεπτά στην Σόφια. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη οι παίκτες να αγωνιστούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να επιδείξουν τη νοοτροπία νικητή που αρμόζει σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός.

Σεβασμός στον αντίπαλο και διπλός στόχος

Ο Δανός τεχνικός επισήμανε ότι, παρά την επιθυμία για κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος σεβασμός προς τους αντιπάλους. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Χράντετς Κράλοβε, δηλώνοντας ότι η τσεχική ομάδα πραγματοποίησε δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στην Μπεσίκτας.

«Να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ. Ο μεγάλος στόχος για όλους στην ομάδα είναι η πρόκριση, η οποία θα κριθεί σε δύο αναμετρήσεις, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν ένα προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Η εντός έδρας απόδοση στα προκριματικά

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει ακόμα εντός έδρας στα προκριματικά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ απάντησε ότι πρόκειται για «απλή σύμπτωση». Εξήγησε ότι βάσει των στατιστικών, η ομάδα θα μπορούσε να είχε κερδίσει και στις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Ο προπονητής αναφέρθηκε σε προηγούμενα παιχνίδια, σημειώνοντας ότι εκτός έδρας με την Πάκσι θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει με περισσότερα γκολ, ενώ μετά ήταν νευρικοί στο εντός. Στην αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948, μετά το πρώτο γκολ, πίστευε ότι θα ακολουθούσε άμεσα και δεύτερο, αλλά η ομάδα δεν ήταν καλή στη συνέχεια. Εξέφρασε την ελπίδα για την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν στον επερχόμενο αγώνα, τονίζοντας ότι «μία νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη».

Επιλογές στο κέντρο και βάθος ρόστερ

Σχετικά με την προτίμηση του διδύμου Καμαρά – Τσιριβέγια στο κέντρο και το αν αυτή αποτελεί προσαρμογή στον αντίπαλο, ο Νίστρουπ διευκρίνισε ότι δεν είναι σίγουρο πως αυτοί οι παίκτες θα αγωνιστούν και στον αυριανό αγώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολύ καλούς παίκτες στη μεσαία γραμμή.

Ο προπονητής αναφέρθηκε ονομαστικά στον Κοντούρη, δηλώνοντας ότι «δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια χθες». Επίσης, σημείωσε ότι ο Τσέριν βρίσκεται στην πέμπτη του σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουν απόλυτα. Πρόσθεσε ότι ο Κάνγκουα θα είναι διαθέσιμος μετά τα προκριματικά, υποδηλώνοντας το βάθος του ρόστερ. Τέλος, ο Νίστρουπ επεσήμανε ότι «ένας παίκτης που σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα και ανταγωνισμό εντός της ομάδας.

Πηγή: Newsit