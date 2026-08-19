Λίσι: «Είναι δύσκολο έως αδύνατο να βρεις παίκτη επιπέδου Κωνσταντέλια»

Ο Αλέσιο Λίσι, τεχνικός του ΠΑΟΚ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Μπραν για τα πλέι οφ του Conference League. Ο Ιταλός προπονητής σχολίασε εκτενώς την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τους Θεσσαλονικείς, τονίζοντας ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί παίκτης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για πρόκριση επί της νορβηγικής ομάδας, ζητώντας την αμέριστη στήριξη του κόσμου.

Η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια

Ο Αλέσιο Λίσι παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο για τον ΠΑΟΚ να βρει παίκτη με αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτά του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» χαρακτήρισε τον Κωνσταντέλια ως έναν εξαιρετικό παίκτη, κάτι που όλοι γνωρίζουν. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αξίζει τα πάντα στο ποδόσφαιρο.

Ο Ιταλός προπονητής αποκάλυψε πως είχε μια πολύ καλή κουβέντα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια όταν εκείνος επισκέφθηκε το αθλητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει. Αν και δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο της συζήτησης, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην πορεία του. Ο Λίσι υπογράμμισε την ανάγκη να αποκτηθεί παίκτης στη θέση του Κωνσταντέλια ή κοντά σε αυτή τη θέση, καθώς η αποχώρηση ενός τόσο σημαντικού παίκτη δημιουργεί ένα κενό. Εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να βρεθούν ένας ή δύο παίκτες που να μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί έτοιμος παίκτης στο ίδιο επίπεδο.

Προσαρμογή πλάνων και τακτικής

Η απώλεια του 23χρονου μέσου Γιάννη Κωνσταντέλια αναπροσαρμόζει τα πλάνα της ομάδας, όπως δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι. Ο προπονητής τόνισε ότι πρέπει να γίνει κάτι για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, καθώς η ομάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη μάχη αύριο και άλλη μια σε μια εβδομάδα. Ο Λίσι υπογράμμισε την ανάγκη να διαχειριστούν την κατάσταση, καθώς ο ΠΑΟΚ διαθέτει κι άλλους πολύ καλούς και διαφορετικούς παίκτες στο ρόστερ του.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ επεσήμανε την αναγκαιότητα προσαρμογής της τακτικής της ομάδας, ώστε να μπορεί να αποδώσει με τον ίδιο τρόπο παρά την απουσία του Κωνσταντέλια. Εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον αθλητικό διευθυντή και τον σύλλογο, πιστεύοντας ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να παραμείνει η ομάδα ανταγωνιστική.

Το κρίσιμο παιχνίδι με την Μπραν

Ο Αλέσιο Λίσι εστίασε εκτενώς και στην επικείμενη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ο αγώνας, ο οποίος είναι για τα πλέι οφ του Conference League, θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου του 2026, στις 20:45, στην Τούμπα. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε το αυριανό παιχνίδι ως το πιο σημαντικό για την ομάδα αυτή τη στιγμή, ζητώντας από τους παίκτες του να δώσουν τα πάντα.

Ο προπονητής περιμένει ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα ασκήσει μεγάλη πίεση. Για αυτό τον λόγο, τόνισε την ανάγκη οι παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι απόλυτα έτοιμοι να αντέξουν αυτή την πίεση από τους Νορβηγούς. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος: να επικεντρωθούν στο ματς με την Μπραν και να εξασφαλίσουν την είσοδο στην Ευρώπη.

Ο ρόλος του κόσμου και οι απουσίες

Ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο του κόσμου του ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι φίλαθλοι θα υποστηρίξουν την ομάδα για 90 λεπτά και ότι η παρουσία τους θα είναι το κλειδί για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Ζήτησε τη στήριξη των φιλάθλων, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας.

Σχετικά με τις απουσίες, ο Λίσι σημείωσε ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η Μπραν αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, κάτι που είναι σύνηθες στο ποδόσφαιρο. Ανέφερε ως παράδειγμα τις «καταστάσεις» με τον Ζίβκοβιτς στην ομάδα του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαχείρισης αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, τόνισε ότι οι απουσίες δημιουργούν μια ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι, παρόλο που μπορεί να συζητηθεί το πρόγραμμα, η απόλυτη προτεραιότητα είναι η επικέντρωση στον αγώνα με την Μπραν.

Πηγή: Newsit