Ολυμπιακός: Ο Πάμπλο Μαφέο οδεύει προς τη Βαλένθια με δανεισμό

Ο Πάμπλο Μαφέο, ο έμπειρος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, βρίσκεται κοντά σε μετακίνηση στον σύλλογο της Βαλένθια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία. Η συμφωνία, όπως αναφέρουν ισπανικές πηγές, προβλέπει δανεισμό του παίκτη για ένα έτος, με οψιόν αγοράς. Ο Ισπανοαργεντίνος ποδοσφαιριστής αναμένεται να μεταβεί σύντομα στην ισπανική πόλη για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Η συμφωνία με τη Βαλένθια

Οι πληροφορίες από την Ιβηρική Χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένων αναφορών από ρεπόρτερ όπως ο Έκτορ Γκόμεθ, κάνουν λόγο για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Βαλένθια και του Ολυμπιακού για τον Πάμπλο Μαφέο. Η συμφωνία, όπως αποκαλύπτεται, θα έχει τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με τη Βαλένθια να διατηρεί οψιόν αγοράς του παίκτη, η οποία ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιεύματα, όπως αυτό της ισπανικής AS, φέρνουν στο προσκήνιο την υπόθεση, τονίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Βαλένθια. Περαιτέρω αναφορές από την ιβηρική χώρα θεωρούν τη μεταγραφή δεδομένη, με κάποιες να διευκρινίζουν ότι πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς, ενώ άλλες δεν ξεκαθαρίζουν πλήρως αν πρόκειται για δανεισμό ή κανονική μεταγραφή. Ωστόσο, ένα tweet που αναφέρεται στις πηγές, επιβεβαιώνει τον δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Το ιστορικό της μετακίνησης

Η πιθανή μετακίνηση του Πάμπλο Μαφέο δεν αποτελεί έκπληξη για τους γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα. Ο παίκτης φέρεται να βρισκόταν σε δύσκολη θέση το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να αναζητούν την απόκτηση και άλλου δεξιού μπακ, πέραν του Σάλιακα.

Από την πλευρά της, η Βαλένθια είχε αρχικά θέσει ως βασικό στόχο για το δεξί άκρο της άμυνάς της τον Αρνάου Μαρτίνεθ της Τζιρόνα. Ωστόν, οι δυσκολίες που προέκυψαν στις διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του, καθώς και η εμπλοκή της Φούλαμ στην υπόθεση, οδήγησαν την ισπανική ομάδα να στραφεί στον 29χρονο Ισπανοαργεντίνο μπακ του Ολυμπιακού.

Η πορεία του Μαφέο στον Ολυμπιακό

Ο Πάμπλο Μαφέο αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό μόλις τον περασμένο Ιούνιο, σε μία κίνηση που είχε προκαλέσει ενδιαφέρον. Για την απόκτησή του, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταβάλει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης είχε υπογράψει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα, το οποίο εκτείνεται μέχρι το 2029.

Παρά την πρόσφατη άφιξή του στην Ελλάδα, λίγους μήνες μετά την ένταξή του στον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται να προκύψει μία νέα μετακίνηση στην καριέρα του. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η εμπειρία του από το ισπανικό πρωτάθλημα

Ένας από τους λόγους που η Βαλένθια εκτιμά ιδιαίτερα τον Πάμπλο Μαφέο είναι η εκτεταμένη εμπειρία του από το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο 29χρονος μπακ έχει καταγράψει σημαντικό αριθμό συμμετοχών στην Primera Division, έχοντας μετρήσει 160 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μαγιόρκα.

Αυτή η εμπειρία θεωρείται πολύτιμη για την ομάδα του «Μεστάγια», η οποία κινείται δυναμικά για την απόκτησή του. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή του Ολυμπιακού και της Βαλένθια, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον ισπανικό σύλλογο να έχει κλείσει ουσιαστικά το deal για τον παίκτη.

Πηγή: Gazzetta