Εβάν Φουρνιέ: «Θα παραμείνω ο εαυτός μου, όταν βλέπω τους νέους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας σκέφτομαι «γαμ@@το, γέρασα»

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο 34χρονος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και MVP του περσινού Final Four, επέστρεψε στην Εθνική Γαλλίας μετά από δύο χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Σε δηλώσεις του στο επίσημο site της Γαλλικής Ομοσπονδίας, ο Γάλλος σταρ μίλησε για την ηλικία του και τον ρόλο του ως βετεράνος, εκφράζοντας με χιούμορ την αίσθηση ότι «γέρασε» όταν βλέπει τους νεαρούς συμπαίκτες του. Αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της ομάδας και τις σκέψεις του για το μέλλον του με το εθνόσημο.

Επιστροφή στην εθνική ομάδα και σκέψεις για το μέλλον

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε την επιστροφή του στους «τρικολόρ» για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να σταματήσει μετά τους συγκεκριμένους Αγώνες, ωστόσο η αγάπη του για το άθλημα τον οδήγησε σε μια γρήγορη απόφαση να συνεχίσει.

Όπως εξήγησε, το περασμένο καλοκαίρι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην εθνική ομάδα της Γαλλίας λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έχασε έναν αγώνα με την εθνική, γεγονός που τον έβαλε σε σκέψεις για το μέλλον του στην ομάδα.

Ο ρόλος του βετεράνου και η νέα γενιά

Ο 34χρονος μπασκετμπολίστας δεν έκρυψε την αίσθηση που του προκαλεί η παρουσία των νεότερων παικτών. «Σκέφτεσαι: ‘Γα@@το, γέρασα!’», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεσπώντας σε γέλια. Σημείωσε ότι όλοι οι παλιοί του συμπαίκτες έχουν φύγει, με τον ίδιο και τον Ρούντι Γκομπέρ να είναι οι δύο πιο μεγάλοι παίκτες που έχουν απομείνει στην ομάδα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η ανανέωση είναι φυσιολογική στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Γκομπέρ έχουν πλέον έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Θυμήθηκε την εποχή που ο ίδιος, μαζί με τον Τομά Ερτέλ, τον Ζοφρί Λοβ’ερν και τον Ρούντι Γκομπέρ, μπήκαν στην εθνική ομάδα και οι βετεράνοι τότε, όπως οι Μπόρις Ντιάου, Μάικ Ζελαμπάλ και Φλοριάν Πιέτρου, ήταν καθοριστικοί για την εξέλιξή τους. Εκείνοι τους βοήθησαν να κατανοήσουν τη λειτουργία και τη σημασία της γαλλικής εθνικής ομάδας.

Πλέον, όπως είπε, είναι η σειρά των σημερινών βετεράνων να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψουν σκληρά για να κερδίσουν αγώνες, αλλά έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από πριν, καθοδηγώντας τη νεανική ομάδα.

Οι στόχοι και οι διακρίσεις με το εθνόσημο

Ο Φουρνιέ αναφέρθηκε στις διακρίσεις με το εθνόσημο και στον στόχο του χρυσού μεταλλίου. Εξέφρασε πόσο δύσκολο του ήταν να αρνηθεί τη συμμετοχή του το περασμένο καλοκαίρι. Σχολίασε ότι ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προσφέρει περισσότερες πιθανότητες για χρυσό μετάλλιο σε σχέση με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χαρακτηρίζοντας την απουσία του ως μια μορφή θυσίας, καθώς δεν είναι σίγουρος αν θα ξαναπαίξει ποτέ σε EuroBasket.

Παρόλο που θέλει να κερδίσει, παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν επιθυμεί το χρυσό μετάλλιο με την ίδια ένταση που το ήθελε πριν από 5 ή 6 χρόνια. Πλέον, η προτεραιότητά του είναι να απολαύσει τις τελευταίες του στιγμές φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας και να βοηθήσει αυτή τη νεανική ομάδα να εξελιχθεί. Οι μελλοντικές διοργανώσεις, όπως το Mundobasket του 2027 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικούς σταθμούς για την ομάδα.

Προσωπική στάση και ευθύνες

Σχετικά με τον νέο του ρόλο, ο Εβάν Φουρνιέ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την προσωπικότητά του. «Θα παραμείνω ο εαυτός μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει θέμα να πιέσει τα πράγματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια τόσο νεανική ομάδα, υπάρχει αναπόφευκτα ένα στοιχείο ανακάλυψης και του άγνωστου, όπου πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει.

Η παρουσία του, μαζί με αυτή του Ρούντι Γκομπέρ, αναμένεται να είναι καθοριστική για την καθοδήγηση των νεότερων παικτών, μεταφέροντας την εμπειρία και τις αξίες της εθνικής ομάδας, όπως έκαναν και οι προηγούμενες γενιές βετεράνων.

Πηγή: Newsit