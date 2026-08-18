Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση δανεισμού για τον Τζέσι Μπισιβού από την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση δανεισμού στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ Τζέσι Μπισιβού, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον εντατικό μεταγραφικό σχεδιασμό των Πειραιωτών, οι οποίοι αναζητούν ενίσχυση στη θέση του εξτρέμ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η πρόταση του Ολυμπιακού και οι πληροφορίες από την Ισπανία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον για τον Τζέσι Μπισιβού. Η πρόταση που έχει υποβληθεί στην Μπαρτσελόνα αφορά τον δανεισμό του 18χρονου εξτρέμ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τους Πειραιώτες να έχουν κάνει μία συγκεκριμένη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ, αποτελεί στόχο των «ερυθρολεύκων», καθώς η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει την ενίσχυση του ρόστερ της. Οι πληροφορίες από την Ισπανία υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κίνησης του Ολυμπιακού για τον Μπισιβού, καθώς οι Πειραιώτες έχουν φουλάρει στον μεταγραφικό σχεδιασμό τους.

Το μεταγραφικό πλάνο των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός έχει εντείνει τις προσπάθειές του στον μεταγραφικό σχεδιασμό, με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της ομάδας. Μία από τις θέσεις στις οποίες οι Πειραιώτες εστιάζουν την προσοχή τους είναι αυτή του εξτρέμ, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν τα άκρα της επίθεσης.

Η αναζήτηση για ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης γίνεται πιο επιτακτική, ειδικά από τη στιγμή που η Κρασνοντάρ φέρεται να ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά με πρόταση για τον Ζέλσον Μάρτινς. Αυτή η πιθανή εξέλιξη καθιστά την απόκτηση ενός εξτρέμ προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει λύσεις στην αγορά.

Το παρελθόν του Μπισιβού και το κόστος απόκτησης

Ο Τζέσι Μπισιβού αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα πριν από μερικές εβδομάδες, με τους Καταλανούς να προχωρούν στην απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ. Η μεταγραφή αυτή πραγματοποιήθηκε με ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα δαπάνησε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξει τον 18χρονο εξτρέμ στο δυναμικό της. Η επένδυση αυτή δείχνει την πίστη των Καταλανών στις δυνατότητες του Μπισιβού, ο οποίος θεωρείται ένα ταλέντο με προοπτικές.

Το δίλημμα της Μπαρτσελόνα για τον νεαρό εξτρέμ

Μετά την απόκτηση του Μπισιβού, η ομάδα του Φλικ καλείται πλέον να λάβει αποφάσεις σχετικά με το άμεσο μέλλον του νεαρού εξτρέμ. Για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή υπάρχουν δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται από τους Καταλανούς.

Το ένα σενάριο προβλέπει την παραμονή του Τζέσι Μπισιβού στη Β’ ομάδα της Μπαρτσελόνα, όπου θα συνέχιζε την εξέλιξή του εντός του συστήματος του συλλόγου. Το άλλο σενάριο, στο οποίο εντάσσεται και η πρόταση του Ολυμπιακού, είναι να δοθεί δανεικός, ώστε να αποκτήσει αγωνιστικές εμπειρίες σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Η τελική απόφαση των Καταλανών αναμένεται με ενδιαφέρον.

Πηγή: Reader