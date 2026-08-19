Ο Νικ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη και τέθηκε σε αναστολή

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος, πρώην φιναλίστ του Wimbledon, τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό από το τένις την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για κοκαΐνη. Ο 31χρονος αθλητής παραδέχτηκε το «τεράστιο λάθος» του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την πράξη του.

Η ανακοίνωση του αποκλεισμού και η ουσία

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε επίσημα την απόφαση για τον Νικ Κύργιο. Ο αποκλεισμός του ήρθε έπειτα από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης. Το δείγμα ελήφθη κατά τη διάρκεια του τουρνουά ATP 250 στη Μαγιόρκα, γνωστό και ως Mallorca Open, τον Ιούνιο, συγκεκριμένα στις 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Κύργιος, ο οποίος στο παρελθόν έφτασε στην 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχει τεθεί προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 4 Αυγούστου. Η παρουσία της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας επιβεβαιώθηκε από εργαστήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ (WADA) στις 17 Ιουλίου.

Η παραδοχή του τενίστα και η δημόσια συγγνώμη

Ο Νικ Κύργιος, Αυστραλός τενίστας ελληνικής και μαλαϊκής καταγωγής, προέβη σε δήλωση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, παραδεχόμενος το σφάλμα του. «Πρόσφατα απέτυχα σε έλεγχο ντόπινγκ στη Μαγιόρκα, αφού βρέθηκα θετικός σε κοκαΐνη. Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην εκτενή του ανάρτηση, ο Κύργιος τόνισε ότι ήθελε οι θαυμαστές του να το ακούσουν πρώτα από τον ίδιο. Ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του, την οικογένειά του, τους χορηγούς του και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά που τον ακολουθούν, αναγνωρίζοντας το παράδειγμα που δίνει αυτή η πράξη και εκφράζοντας τη βαθιά του απογοήτευση για τον εαυτό του.

Το ψυχολογικό και σωματικό τίμημα των τραυματισμών

Ο Νικ Κύργιος, χωρίς να αναζητά δικαιολογίες, προσπάθησε να δώσει ένα πλαίσιο για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Όπως ανέφερε, τα τελευταία δύο χρόνια, οι τραυματισμοί τον έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα του δεν μπορούσε να κάνει όσα περίμενε το μυαλό του, γεγονός που τον οδήγησε σε μια δύσκολη περίοδο.

Ο τενίστας σημείωσε ότι το να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του ήταν δυσκολότερο απ’ όσο μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είπε πως πάντα έλεγε ότι δεν επέλεξε ο ίδιος το τένις, αλλά το τένις επέλεξε εκείνον. Ωστόσο, το να αφήσει πίσω του κάτι που υπήρξε ολόκληρη η ζωή του είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσει, με στιγμές που ένιωσε αβοήθητος και μόνος. Παρά ταύτα, ξεκαθάρισε ότι τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί την πράξη του.

Οι επιπτώσεις της αναστολής και η επόμενη κίνηση

Βάσει της προσωρινής αναστολής, ο 31χρονος αθλητής δεν έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε τουρνουά Grand Slam ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα των περιοδειών ανδρών και γυναικών (ATP/WTA). Η ITIA ανέφερε ότι ο Κύργιος είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής, αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα.

Ο Κύργιος δήλωσε ότι το θετικό είναι πως όλο αυτό λειτούργησε ως ένα ισχυρό καμπανάκι για τον ίδιο. Για τις επόμενες 28 ημέρες θα απομακρυνθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή. Φέτος, ο πρώην Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης έπαιξε μόλις τέσσερις φορές, λόγω σοβαρών τραυματισμών στο γόνατο και τον καρπό του.

Πηγή: Newsbeast