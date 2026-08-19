Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η ανάρτηση για τον Τόμας Γουόκαπ και η «απαγορευμένη λέξη»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρακολούθησε τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό. Με μια ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ έσπευσε να σχολιάσει τα γεγονότα. Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου επικεντρώθηκε σε μια παλαιότερη δήλωση του Αμερικανού γκαρντ των Πειραιωτών.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση Γουόκαπ

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ο παίκτης φέρεται να έχει προβεί σε καταγγελία με σκοπό να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Τεξανό γκαρντ και την ομάδα των ερυθρολεύκων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που «τρέχουν» στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημόσια τοποθέτησή του.

Η παλαιότερη δήλωση του Τεξανού γκαρντ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε να σχολιάσει συγκεκριμένα μια προγενέστερη δήλωση του Τόμας Γουόκαπ. Σε αυτή τη δήλωση, ο Τεξανός γκαρντ είχε αναφέρει για τους Πειραιώτες: «Είμαστε όλοι μία οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».

Η συγκεκριμένη φράση, που εκφράζει αίσθημα συνοχής και υποστήριξης εντός της ομάδας, αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσίευσε τη συγκεκριμένη παλαιότερη δήλωση του Τόμας Γουόκαπ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αμέσως μετά την παράθεση της δήλωσης, προχώρησε στο δικό του σχόλιο.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε: «Είπες την απαγορευμένη λέξη». Με αυτή τη φράση, ο μεγαλομέτοχος της πράσινης ΚΑΕ αναφερόταν στη λέξη «οικογένεια», την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο γκαρντ των ερυθρολεύκων στην παλαιότερη δήλωσή του.

Ο σχολιασμός αυτός έγινε με τον δικό του τρόπο, δίνοντας μια νέα διάσταση στο «φλέγον ζήτημα» των τεταμένων σχέσεων του Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό.

Η πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έρχεται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό είναι έντονες. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να ασκήσει τη δική του πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο, εκμεταλλευόμενος την επικαιρότητα.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων για τη νέα αγωνιστική περίοδο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν με έντονο παρασκήνιο και ανταγωνισμό.

Πηγή: Newsit