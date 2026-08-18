Απίστευτη περίπτωση: Γιατροί αφαίρεσαν πέτρα 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη άνδρα

Γιατροί σε νοσοκομείο της Σρι Λάνκα προχώρησαν στην αφαίρεση μιας πέτρας βάρους 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη ενός άνδρα, μια περίπτωση που θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η επέμβαση έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Τρίνκομαλι, μια πόλη στα ανατολικά της χώρας. Ο 55χρονος ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά οι γιατροί ανακάλυψαν την πέτρα όταν παρατήρησαν ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ούρηση.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας, οι γιατροί αφαίρεσαν την πέτρα, η οποία ζύγιζε όσο ένα μωρό και είχε μέγεθος παρόμοιο με αυγό στρουθοκαμήλου. «Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί χειρουργικά», δήλωσε ο Δρ Πραχαλάχαν Μπαλακρίσναν, ο οποίος ηγήθηκε της επέμβασης, σε συνέντευξή του στο BBC. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ασθενής βρίσκεται σε «πολύ καλή κατάσταση».

Αυτή τη στιγμή, ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία για άλλες παθήσεις. Ο Δρ Μπαλακρίσναν σημείωσε ότι η πέτρα πιθανότατα υπήρχε στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς για περίπου πέντε έως δέκα χρόνια.

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Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν τα άλατα στα ούρα κρυσταλλώνονται και μετατρέπονται σε στερεά κομμάτια, συνήθως όταν η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει πλήρως. Μικρές πέτρες, μεγέθους κόκκου άμμου, μπορούν να αποβληθούν φυσικά, ενώ πέτρες μεγαλύτερες από 1 εκατοστό συχνά απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Μια πέτρα που ξεπερνά τα 4 εκατοστά θεωρείται γιγαντιαία.

Doctors remove 3.1kg stone from man's bladder and claim record https://t.co/BlrUEpkF5y — BBC News (World) (@BBCWorld) August 18, 2026

Σύμφωνα με το Guinness World Records, η μεγαλύτερη πέτρα που έχει αφαιρεθεί από ουροδόχο κύστη ανήκε σε έναν ασθενή στη Βραζιλία το 2003, ζυγίζοντας 1,9 kg και με μήκος 17,9 cm. Η πέτρα που αφαιρέθηκε στη Σρι Λάνκα είχε μήκος περίπου 17 cm.