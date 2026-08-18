Ο Λεβαδειακός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ούρζι αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ για τους Βοιωτούς. Η ομάδα της Τρίπολης αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 34ο λεπτό, μετά την αποβολή του Σίλβα.

Η κυριαρχία του Λεβαδειακού και η αποβολή του Σίλβα

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι έδειξαν να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας το πάνω χέρι στο επιθετικό σκέλος. Ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος του Αστέρα και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το τετ α τετ του Εμμανουηλίδη στο 19ο λεπτό, όπου ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε μία μεγάλη επέμβαση.

Οι Βοιωτοί πλησίασαν κι άλλες φορές στο γκολ, με παίκτες όπως ο μεσοεπιθετικός Παπαδόπουλος και ο Γκούμας να απειλούν την εστία του Αστέρα, ο οποίος βασίστηκε στις επεμβάσεις του γκολκίπερ του. Τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν σημαντικά στο 34ο λεπτό, όταν ο Σίλβα του Αστέρα Τρίπολης αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, καθώς ανέκοψε με φάουλ τον Παπαδόπουλο του Λεβαδειακού, ο οποίος ήταν έτοιμος να εισέλθει στην περιοχή για να σκοράρει. Η αποβολή άφησε τους Αρκάδες με δέκα παίκτες.

Τα καθοριστικά γκολ του Ούρζι

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 43ο λεπτό, ο Λεβαδειακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Αργεντινός Ούρζι σκόραρε από κοντά, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του Έντερ, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε πάνω στον επιθετικό των γηπεδούχων. Το πρώτο μέρος έκλεισε με 8-1 τελικές προσπάθειες, με τις οκτώ να ανήκουν στον Λεβαδειακό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, και συγκεκριμένα στο 63ο λεπτό, ο Ούρζι βρήκε ξανά δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε δύο γκολ σε δύο τελικές προσπάθειες, σφραγίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση του Λεβαδειακού. Όταν αντικαταστάθηκε στο 71ο λεπτό, ο Ούρζι αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, καθώς κατευθυνόταν προς τον πάγκο.

Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου

Μετά το δεύτερο γκολ, οι Αρκάδες προσπάθησαν να αντιδράσουν και να αναζητήσουν ένα τέρμα που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τις ανάλογες ευκαιρίες. Παίκτες όπως ο Παπακανέλλος και ο Κετού επεδίωξαν να απειλήσουν, αλλά δίχως ανάλογες ή σωστές τελικές αποφάσεις.

Η εικόνα των δύο ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα οδήγησε σε ένα δίκαιο τελικό σκορ. Ο Λεβαδειακός, ειδικά μετά την αποβολή του Σίλβα, θα μπορούσε να είχε βρει δίχτυα και σε άλλες περιπτώσεις, πετυχαίνοντας ενδεχομένως τρία ή και περισσότερα γκολ.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Άνακερ, Παντέα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας (46' Λαμαράνα), Συμελίδης (87' Μπάουζα), Παπαδόπουλος (83' Τσάρας), Γκούμας, Ούρζι (71' Βρακάς), Εμμανουηλίδης (71' Κομπνάν).

Αστέρας Τρίπολης (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεζ, Κουρμπέλης (75' Πέρεθ), Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλλος, Ορόσκο (46' Μπρόνσον), Ρικαρντίνιο.

Πηγή: Newsbeast