Ο Ταμίρ Μπλατ αποχωρεί από τη Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν τον υπολογίζει

Μία απρόσμενη τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις στη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο προπονητής Δημήτρης Ιτούδης φέρεται να μην έχει στα πλάνα του τον Ταμίρ Μπλατ. Η είδηση αυτή προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο Ισραηλινός γκαρντ αποκτήθηκε από την ομάδα μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, υπογράφοντας ένα σημαντικό τριετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με αναφορές από μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, ο Μπλατ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο πριν καν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος.

Η απρόσμενη εξέλιξη στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Σπάνια πράγματα συμβαίνουν στην ομάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως αναφέρουν Μέσα από το Ισραήλ. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, δεν υπολογίζει τον 29χρονο Ταμίρ Μπλατ. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του παίκτη από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία είχε γίνει με κάθε επισημότητα στις 3 Αυγούστου.

Ο Ισραηλινός γκαρντ είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, μετακομίζοντας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία οι πηγές χαρακτηρίζουν ως «αιώνια αντίπαλο». Η απόκτηση του Μπλατ είχε θεωρηθεί μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της ομάδας, ωστόσο η στάση του Έλληνα προπονητή φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Το τριετές συμβόλαιο και οι απολαβές

Ο Ταμίρ Μπλατ είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας και υψηλών απολαβών με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Το τριετές συμβόλαιο προέβλεπε συνολικές απολαβές που ανέρχονται στα 4.000.000 ευρώ, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ, ενώ ένα άλλο αναφέρει το ποσό των 3.9 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο. Το ύψος του συμβολαίου του παίκτη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στις τρέχουσες συζητήσεις για το μέλλον του.

Δεδομένου ότι ο Μπλατ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το μεγάλο του συμβόλαιο καθιστά δύσκολη την παραμονή του χωρίς να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Αυτό ωθεί τη διοίκηση της Χάποελ στην αναζήτηση λύσης, η οποία θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Αναζήτηση νέας ομάδας για δανεισμό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει ήδη τις προσπάθειες για την εύρεση ομάδας στην οποία θα παραχωρηθεί ο Ταμίρ Μπλατ με τη μορφή δανεισμού. Η διοίκηση του συλλόγου φέρεται να είναι διατεθειμένη να καλύψει τουλάχιστον ένα μέρος του υψηλού συμβολαίου του παίκτη, προκειμένου να διευκολύνει την μετακίνησή του σε άλλο σύλλογο.

Το ισραηλινό «ynet» αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Μπλατ δεν αναμένεται να ταξιδέψει στη Σόφια, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό υποδηλώνει την άμεση πρόθεση της Χάποελ να βρει μία λύση για τον παίκτη ενόψει της σεζόν 2026-27, πιθανόν σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Η πορεία του Ταμίρ Μπλατ στην Euroleague και το πρωτάθλημα

Ο Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος είναι 29 ετών, είχε μία αξιοσημείωτη παρουσία την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στην Euroleague, ο Ισραηλινός γκαρντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 6.8 πόντους ανά αγώνα, μοίρασε 4.6 ασίστ και μάζεψε 1.9 ριμπάουντ. Το ποσοστό του στα τρίποντα ήταν 36.5%.

Αντίστοιχα, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, ο Μπλατ είχε ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Σημείωνε κατά μέσο όρο 9.6 πόντους ανά αγώνα, ενώ είχε 4.5 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ. Το ποσοστό του έξω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων έφτανε το 39.3%, ενώ στα δίποντα σουτάριζε με 46.7%.

Πηγή: Newsit