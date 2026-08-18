Ο Μάριος Ηλιόπουλος στη Σόφια για το κρίσιμο ματς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ταξίδεψε στη Σόφια της Βουλγαρίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το σπουδαίο παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στη Λέφσκι. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται το βράδυ της Τρίτης (18/8), αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές «μάχες» της σεζόν για την Ένωση, καθώς εντάσσεται στα Play Offs του Champions League. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε κανονικά το παρών στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξή του στους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.

Η παρουσία του διοικητικού ηγέτη στη Σόφια

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο διοικητικός ηγέτης των πρωταθλητών Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η παρουσία του στη Σόφια για το κρίσιμο αυτό παιχνίδι με τη Λέφσκι, στο πλαίσιο των Play Offs του Champions League, επιβεβαιώνει τη σταθερή του στήριξη προς την ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ συνηθίζει να βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του σε όλα τα ματς, ανεξαρτήτως αντιπάλων και διοργανώσεων. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται τόσο στις εντός όσο και στις εκτός συνόρων αναμετρήσεις, υπογραμμίζοντας την αδιάκοπη δέσμευσή του στην πορεία της Ένωσης.

Στο «Βασίλ Λέφσκι» με κιτρινόμαυρο κασκόλ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι, τον τόπο διεξαγωγής της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης εμφανίστηκε στις εξέδρες φορώντας το κιτρινόμαυρο κασκόλ του, ένα σαφές σύμβολο της ταύτισής του με την ομάδα και της αφοσίωσής του στα χρώματά της.

Η κίνηση αυτή, να βρίσκεται δίπλα στην ΑΕΚ στο στάδιο «Βασίλ Λέφσκι», ενισχύει το μήνυμα στήριξης προς τους παίκτες. Η παρουσία του ιδιοκτήτη σε τόσο κρίσιμες στιγμές θεωρείται σημαντική για το ηθικό και την ψυχολογία της αποστολής.

Επαφή με τον αγωνιστικό χώρο πριν τον αγώνα

Πριν την έναρξη του σπουδαίου ματς του Δικεφάλου, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου. Η παρουσία του εκεί συνέπεσε με τη διάρκεια της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών, δίνοντας του την ευκαιρία για μια άμεση επαφή με την ομάδα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Λίγα λεπτά πριν από το πρώτο σφύριγμα, ο διοικητικός ηγέτης ανέβηκε στην εξέδρα, από όπου παρακολουθεί την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αυτή η κίνηση δείχνει την επιθυμία του να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ομάδα του, παρέχοντας την υποστήριξή του σε κάθε βήμα.

Συνοδεία και άλλων στελεχών της ΑΕΚ

Στις εξέδρες του σταδίου «Βασίλ Λέφσκι», δίπλα στον Μάριο Ηλιόπουλο, βρίσκονται και άλλα σημαντικά πρόσωπα από το περιβάλλον της ΑΕΚ. Μαζί του είναι ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ενισχύοντας την παρουσία της διοίκησης σε αυτή την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Επίσης, παρών είναι και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής. Η συνολική παρουσία των στελεχών της Ένωσης στη Σόφια υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο παιχνίδι με τη Λέφσκι για τα playoffs του Champions League, δείχνοντας την ενότητα και τη στήριξη προς την ομάδα.

Πηγή: Gazzetta