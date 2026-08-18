Η ΑΕΚ άγγιξε το προβάδισμα στη Σόφια με δοκάρι του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ πλησίασε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας, στο πλαίσιο των πλέι οφ του Champions League, όταν στο 20ό λεπτό ο Λούκα Γιόβιτς είδε την προσπάθειά του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Το παιχνίδι διεξάγεται στη Βουλγαρία, με τους κιτρινόμαυρους να επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς. Η φάση αυτή ήταν μία από τις αξιοσημείωτες στιγμές του αγώνα.

Η κρίσιμη στιγμή του Γιόβιτς

Στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης στη Σόφια, η ΑΕΚ βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, όταν ο Λούκα Γιόβιτς είχε μία σημαντική ευκαιρία. Ο Μάγερ του πέρασε εξαιρετικά την μπάλα, δίνοντας του τη δυνατότητα να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Ο Σέρβος επιθετικός, αφού άφησε την μπάλα να σκάσει στο χορτάρι, επιχείρησε ένα πλασέ με σκοπό να κρεμάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ωστόσο, η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας και στη συνέχεια πέρασε άουτ, αφήνοντας το σκορ αμετάβλητο.

Ο στόχος της ΑΕΚ και η αναμέτρηση στη Βουλγαρία

Η αναμέτρηση μεταξύ Λέφσκι Σόφιας και ΑΕΚ αποτελεί την πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα πλέι οφ του Champions League. Οι κιτρινόμαυροι αγωνίζονται στη Βουλγαρία με στόχο να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Σκοπός της ελληνικής ομάδας είναι η νίκη, η οποία θα της δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ΑΕΚ επιδιώκει να υποδεχθεί τους Βούλγαρους στην έδρα της με σαφές πλεονέκτημα.

Άλλες ευκαιρίες και στιγμές του αγώνα

Πριν από την κρίσιμη φάση του Γιόβιτς, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξαν και άλλες στιγμές με ενδιαφέρον. Μετά από μια πολιορκία μέσα στην περιοχή, ο Μουμπαρίκ σούταρε με δύναμη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα.

Σε μία άλλη περίπτωση, ο Βούτσοφ έκανε λάθος, δίνοντας την ευκαιρία στον Γιόβιτς να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, ωστόσο ο Σέρβος επιθετικός έστειλε την μπάλα μακριά από την εστία. Επίσης, ο Μάγερ επιχείρησε μία γλυκιά σέντρα με το δεξί, αλλά ο Μουκουντί παρενέβη με το πόδι του, χαλάζοντας τη φάση, την ώρα που ο Γιόβιτς βρισκόταν σε καλή θέση.

Οι προσπάθειες της Λέφσκι Σόφιας

Η Λέφσκι Σόφιας είχε επίσης τις δικές της προσπάθειες στην αναμέτρηση. Ο Σεραφίμοφ δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει άουτ, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την εστία της ΑΕΚ.

Μάλιστα, η βουλγαρική ομάδα ήταν αυτή που είχε το πρώτο σουτ του αγώνα. Ωστόσο, αυτή η αρχική προσπάθεια δεν ήταν ικανή να απειλήσει τον τερματοφύλακα Στρακόσα.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων

Για την ΑΕΚ, την αρχική ενδεκάδα αποτέλεσαν οι: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Μάγερ, Γιόβιτς και Ζίνι.

Από την πλευρά της Λέφσκι Σόφιας, οι παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα ήταν οι: Βουτσόφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέλες, Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Μαϊκόν, Όκο, Μπάλα και Ρεϊνάλντο.

Πηγή: Gazzetta