Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Με Ζίνι η ενδεκάδα του Νίκολιτς, επεισόδια πριν τη σέντρα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Λέφσκι Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Champions League, με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς να επιφυλάσσει μια έκπληξη στην αρχική ενδεκάδα, επιλέγοντας τον Ζίνι. Η αναμέτρηση στη Βουλγαρία ξεκίνησε με επεισόδια έξω από το γήπεδο, όπου η αστυνομία συγκρούστηκε με Βούλγαρους οπαδούς, κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Η Ένωση στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την καταστήσει φαβορί για την πρόκριση στην League Phase, ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της.

Η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει τον Ζίνι στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, αφήνοντας στον πάγκο τον Βάργκα, για τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας. Η ομάδα της Αθήνας ταξίδεψε στη Βουλγαρία με στόχο να αποσπάσει ένα αποτέλεσμα που θα την τοποθετήσει σε πλεονεκτική θέση ενόψει της πρόκρισης στην League Phase του Champions League. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, στην έδρα της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει τους «κιτρινόμαυρους» με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, δεξί μπακ θα αγωνιστεί ο Ρότα, αριστερό ο Πήλιος, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Μουκουντί και Ρέλβας. Στο χώρο του κέντρου, τις θέσεις τους παίρνουν οι Κάιρινεν και Μαρίν, οι οποίοι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στα δύο άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Κοϊτά και Μάγερ, προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα.

Η διάταξη και οι παίκτες στον πάγκο

Το επιθετικό δίδυμο της ΑΕΚ για την αναμέτρηση στη Σόφια θα αποτελείται από τους Γιόβιτς και Ζίνι, με τον τελευταίο να αποτελεί την έκπληξη της αρχικής ενδεκάδας. Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να παρατάξει τον Δικέφαλο σε σχηματισμό 4-4-2, μια διάταξη που αναμένεται να προσδώσει ισορροπία στην ομάδα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Η πλήρης σύνθεση της ΑΕΚ είναι: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ - Ζίνι, Γιόβιτς.

Στον πάγκο της ομάδας, διαθέσιμοι για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα και ο Βάργκα, ο οποίος αρχικά αναμενόταν στην ενδεκάδα. Αυτοί οι παίκτες βρίσκονται σε ετοιμότητα να συνεισφέρουν στην πορεία του αγώνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή, στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ένταση έξω από το γήπεδο της Σόφιας

Η βραδιά για την ΑΕΚ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το γήπεδο. Συγκεκριμένα, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των Βούλγαρων οπαδών της Λέφσκι Σόφιας, δημιουργώντας μια τεταμένη ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να αποκατασταθεί η τάξη, η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει το κλίμα στο γήπεδο πριν την έναρξη της μεγάλης μάχης της ΑΕΚ, καθώς η ατμόσφαιρα χρειάστηκε χρόνο να καθαρίσει από τα χημικά. Η αναμέτρηση, που ήταν προγραμματισμένη για τις 22:00, αναμενόταν να αρχίσει στην ώρα της, αφού η κατάσταση είχε ηρεμήσει.

Κατάμεστο στάδιο και εχθρική ατμόσφαιρα

Παρά τα επεισόδια που προηγήθηκαν, η κατάσταση στη Σόφια έχει πλέον ηρεμήσει, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο κατάμεστο Εθνικό Στάδιο Σόφιας. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εχθρική για την ΑΕΚ, δεδομένου ότι οι σκληροπυρηνικοί φίλοι της Λέφσκι είχαν δημιουργήσει προβλήματα νωρίτερα έξω από το γήπεδο.

Στο πλευρό της ελληνικής ομάδας, ωστόσο, θα βρίσκονται περίπου 2.000 φίλαθλοι, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Βουλγαρία για να υποστηρίξουν την προσπάθεια του Δικεφάλου σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το πρώτο βήμα για την ΑΕΚ στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την είσοδό της στην League Phase του Champions League, με το βλέμμα στραμμένο ήδη στον επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: Newsbeast