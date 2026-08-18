Ανησυχία στη Μπάγερν μετά τη νέα κατάρρευση του Τζαμάλ Μουσιάλα σε φιλικό

Εντείνεται η ανησυχία στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο νεαρός Γερμανός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα, προκαλώντας συναγερμό στους Βαυαρούς. Το περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση με τη Χάιντενχαϊμ, μόλις τρεις ημέρες μετά από ένα παρόμοιο επεισόδιο απέναντι στη Λειψία.

Δεύτερο επεισόδιο μέσα σε λίγες ημέρες

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα ένιωσε ξανά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο μόλις οκτώ λεπτά μετά τη σέντρα του φιλικού αγώνα της Μπάγερν με τη Χάιντενχαϊμ. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έπεσε ξαφνικά στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, αδυνατώντας να συνεχίσει τον αγώνα, γεγονός που θορύβησε εκ νέου τους Βαυαρούς.

Ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε νέα αναγκαστική αλλαγή του Μουσιάλα σε φιλικό ματς, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης. Συμπαίκτες και αντίπαλοι έτρεξαν αμέσως προς το μέρος του νεαρού ποδοσφαιριστή, δείχνοντας την άμεση ανησυχία τους. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μουσιάλα συνήλθε με τη βοήθεια των γιατρών της ομάδας και αποχώρησε περπατώντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι συνθήκες του πρώτου περιστατικού

Το πρόσφατο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε προηγηθεί προ ολίγων ημερών, κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης απέναντι στη Λειψία. Εκείνη την περίοδο, είχε θεωρηθεί πως οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στο περιστατικό.

Ωστόσο, στην περίπτωση του φιλικού αγώνα με τη Χάιντενχαϊμ, οι καιρικές συνθήκες ήταν διαφορετικές. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπάγερν και Χάιντενχαϊμ δεν ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το δεδομένο αποκλείει την επίδραση της ζέστης ως αιτία της νέας κατάρρευσης, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την υγεία του ποδοσφαιριστή.

Αρχικές εξετάσεις και αυξανόμενη ανησυχία

Μετά το πρώτο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λειψία, ο Γερμανός ποδοσφαιριστής είχε υποβληθεί σε ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών είχαν βγει καθαρά και δεν είχαν δείξει κανέναν λόγο ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του.

Πλέον, ωστόσο, μετά το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ανησυχίες αυξάνονται σημαντικά εντός της Μπάγερν. Η ομάδα θα πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάσταση της υγείας του Μουσιάλα εντός του επόμενου διαστήματος, καθώς η επανειλημμένη κατάρρευση του νεαρού ποδοσφαιριστή έχει σημάνει συναγερμό και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Προσπάθεια επανόδου μετά τραυματισμό

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε μια περίοδο όπου προσπαθεί να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτή η προσπάθεια ακολουθεί έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το 2025, ο οποίος τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η νέα πτώση του Μουσιάλα έχει ανησυχήσει άπαντες στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου, καθώς η υγεία του νεαρού αθλητή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την ομάδα. Η κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου.

Πηγή: Gazzetta