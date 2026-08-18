Παναθηναϊκός: Εισιτήρια διαρκείας σε παίκτες που έγραψαν ιστορία

Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε μια κίνηση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς ποδοσφαιριστές που συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου. Με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, η ομάδα θα διαθέσει εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η προσφορά αφορά εν ζωή παίκτες που κατέκτησαν πρωταθλήματα Ελλάδας ή συμμετείχαν σε ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες.

Η πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου

Η απόφαση για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ελήφθη με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην έκφραση βαθιάς αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς τους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα με το τριφύλλι και συνέδεσαν το όνομά τους με τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα προσφέρει από ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα Ελλάδας με την ομάδα. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι συμμετείχαν στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες του συλλόγου, φτάνοντας έως τα προημιτελικά, τα ημιτελικά, αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Ο συμβολισμός της φετινής σεζόν

Η επιλογή της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 για αυτή την πρωτοβουλία δεν είναι τυχαία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι». Πρόκειται για την τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν από τη μετάβαση του Παναθηναϊκού στο νέο του σπίτι, το οποίο χτίζεται στον Βοτανικό. Αυτή η στιγμή κρίνεται ως ιδανική για να τιμηθούν όσοι έγραψαν τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Η ΠΑΕ τονίζει ότι υπάρχουν πρόσωπα που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν ενός συλλόγου, αλλά αποτελούν μέρος της ταυτότητας, της ψυχής και της μνήμης του. Αυτοί οι άνθρωποι, με τις επιτυχίες, τις θυσίες και τις στιγμές δόξας τους, συνέβαλαν στο να καταστεί ο Παναθηναϊκός ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους στην Ευρώπη.

Διασφάλιση θέσης στο μέλλον

Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για την εν λόγω χρονιά διασφαλίζει ταυτόχρονα στον κάτοχό του δικαίωμα προτεραιότητας για την απόκτηση διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου. Με αυτή την πρωτοβουλία, η «πράσινη» ΠΑΕ επιθυμεί να ενώσει συμβολικά το χθες με το αύριο.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που δημιούργησαν την ιστορία του Παναθηναϊκού θα έχουν τη θέση που τους αξίζει. Αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν στον σύλλογο ανεπανάληπτες στιγμές υπερηφάνειας, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τους ανθρώπους που τον έκαναν μεγάλο και τρανό.

Αναγνώριση και ευγνωμοσύνη

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της ευγνωμοσύνης του συλλόγου προς τους παίκτες που συνέβαλαν στις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Οι «πράσινοι» αναγνωρίζουν τη σημασία των προσώπων αυτών, τα οποία με την αφοσίωση και το πάθος τους, διαμόρφωσαν την ταυτότητα και το κύρος του Παναθηναϊκού.

Η παρουσία τους στα γήπεδα, τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο νέο «σπίτι» της ομάδας, θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας και της σύνδεσης με το ένδοξο παρελθόν.

Ξένοι ποδοσφαιριστές και η κληρονομιά

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει ότι, πέραν των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και όσων κατοικούν μόνιμα στη χώρα μας, όπως οι Ρότσα, Βαζέχα και Βάντσικ, μία θέση στο γήπεδο θα υπάρχει πάντα και για όσους ξένους εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, όποτε θα βρίσκονται στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την ΠΑΕ, «τα γήπεδα αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν. Η Ιστορία, όμως, μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν. Και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού θα χτιστεί πάνω στα θεμέλια που εκείνοι έβαλαν με το ταλέντο, την αφοσίωση, το πάθος και την αγάπη τους για το Τριφύλλι».

Πηγή: Enikos