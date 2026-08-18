Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος καλωσορίζει Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε»

Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός Σωκράτης Παπασταθόπουλος καλωσόρισε με ενθουσιασμό τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο πρώην βασικός στόπερ των «κιτρινόμαυρων» σχολίασε τη μεταγραφή των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η «ελληνική δύναμη επέστρεψε» στην ομάδα της Βεστφαλίας. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την παρουσία ενός ελληνικού διδύμου στον γερμανικό σύλλογο, γεγονός που προκάλεσε θετικά σχόλια από τον πρώην παίκτη της Ντόρτμουντ.

Η επιστροφή της «ελληνικής δύναμης»

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στους οπαδούς της Ντόρτμουντ, θέλησε να σχολιάσει προσωπικά την άφιξη των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, ο παλαίμαχος αμυντικός εξέφρασε την χαρά του για αυτή την εξέλιξη.

Στη δημοσίευσή του, ο Παπασταθόπουλος πόσταρε μια φωτογραφία του εαυτού του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, μαζί με μια εικόνα του νέου ελληνικού διδύμου της ομάδας. Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο και γεμάτο ενθουσιασμό: «Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ποδοσφαιρική οικογένεια, Κωνσταντίνε Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σας εύχομαι τα καλύτερα!»

Η θητεία του Παπασταθόπουλου στη Βεστφαλία

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στην ιστορία της Μπορούσια Ντόρτμουντ κατά τη διάρκεια της πενταετούς παρουσίας του στον σύλλογο. Αγωνίστηκε με τα χρώματα των «κιτρινόμαυρων» από το 2013 έως το 2018, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως βασικό στόπερ και κερδίζοντας την αγάπη των οπαδών της ομάδας. Η παρουσία του στη Βεστφαλία τον ανέδειξε σε έναν από τους θρύλους του συλλόγου, δημιουργώντας θετικές αναμνήσεις για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο πρώην διεθνής αμυντικός κατέγραψε συνολικά 198 συμμετοχές με την Ντόρτμουντ, σημειώνοντας και 10 γκολ. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται σημαντικές επιτυχίες, καθώς κατέκτησε ένα Κύπελλο Γερμανίας και δύο Σούπερ Καπ. Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης πορείας του στη γερμανική ομάδα, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος πήρε μεταγραφή για την Άρσεναλ.

Οι νέοι Έλληνες αστέρες της Ντόρτμουντ

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι πλέον κι επίσημα ποδοσφαιριστές των Βεστφαλών, φέρνοντας ξανά την ελληνική παρουσία στο προσκήνιο της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι δύο μεσοεπιθετικοί έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό, καθώς η ομάδα ζει τις τελευταίες εβδομάδες στον «αστερισμό των Ελλήνων». Αναμένεται να δείξουν το αστείρευτο ταλέντο τους και να συμβάλουν στην πορεία της ομάδας στην Bundesliga.

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ έχουν μόνο θετικές αναμνήσεις από την παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ομάδα, και πλέον θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το ντουέτο ανάμεσα σε Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Η άφιξη των δύο αστέρων δημιουργεί προσδοκίες για την πορεία τους στον γερμανικό σύλλογο.

Πιθανό ντεμπούτο στο Super Cup

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκονται ήδη σε φάση προετοιμασίας με τη νέα τους ομάδα και είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές ενδέχεται να αγωνιστούν για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο Super Cup Γερμανίας.

Ο αγώνας αυτός θα τους φέρει αντιμέτωπους με την Μπάγερν Μονάχου, ένα ντέρμπι που θα τους βάλει από νωρίς στα «βαθιά». Η συμμετοχή τους σε μια τέτοια αναμέτρηση θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους στο γερμανικό κοινό και να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους με τους «κιτρινόμαυρους».

Πηγή: Newsit