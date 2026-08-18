Η μεταγραφή – ρεκόρ του Αντρέ Λουίζ στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ανακοινώθηκε επίσημα

Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι απέκτησε πλέον επίσημο χαρακτήρα, μετά την ανακοίνωση της ομάδας του MLS. Η κίνηση αυτή, η οποία ήταν γνωστή εδώ και καιρό στους αθλητικούς κύκλους, επιβεβαιώθηκε και τυπικά, σηματοδοτώντας την αποχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ από τον Πειραιά.

Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται ως μεταγραφή-ρεκόρ για τους ερυθρόλευκους, φέρνοντας στα ταμεία τους ένα σημαντικό ποσό που αναμένεται να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του ρόστερ.

Η επίσημη επιβεβαίωση της μεταγραφής

Η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Αντρέ Λουίζ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μεταγραφικό σίριαλ που είχε απασχολήσει το φίλαθλο κοινό. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν ως εξτρέμ, αποτελεί πλέον μέλος του αμερικανικού συλλόγου.

Η ανακοίνωση από την ομάδα του MLS έδωσε τον επίσημο χαρακτήρα σε μια μετακίνηση που ήταν ευρέως γνωστή, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό σχετικά με το μέλλον του παίκτη.

Τα οικονομικά οφέλη για τον Ολυμπιακό

Από την πώληση του Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του ένα σημαντικό ποσό, το οποίο ανέρχεται στα 16.400.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελεί τη βάση της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων.

Επιπρόσθετα, η συμφωνία περιλαμβάνει και ένα μπόνους επίτευξης στόχων, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 3.500.000 ευρώ. Το μπόνους αυτό συνδέεται με την απόδοση του παίκτη και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Το ποσοστό μεταπώλησης και η μελλοντική προοπτική

Πέρα από το αρχικό ποσό και το μπόνους, οι Πειραιώτες κατάφεραν να διατηρήσουν και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του Αντρέ Λουίζ. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 20%.

Το ποσοστό μεταπώλησης είναι μεταβαλλόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι η ακριβής αξία του θα καθοριστεί ανάλογα με το ποσό μιας μελλοντικής μεταγραφής του παίκτη από την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι. Αυτή η πρόβλεψη διασφαλίζει περαιτέρω οικονομικά οφέλη για τον Ολυμπιακό σε περίπτωση νέας πώλησης του ποδοσφαιριστή στο μέλλον.

Η σύντομη παρουσία του παίκτη στον Πειραιά

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε μια σχετικά σύντομη θητεία με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, ο Αντρέ Λουίζ αγωνίστηκε μόλις σε 10 επίσημα ματς με τους ερυθρόλευκους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Σε αυτά τα δέκα παιχνίδια, η συνεισφορά του σε παραγωγικό επίπεδο καταγράφηκε με μία ασίστ σε επίσημο αγώνα. Παρά τη μικρή του παρουσία και τον αριθμό των συμμετοχών, η πώλησή του με ένα τόσο υψηλό ποσό αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Ολυμπιακό.

Ενίσχυση της ομάδας και επόμενα μεταγραφικά βήματα

Το ποσό που θα εισπράξει ο Ολυμπιακός από τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ευελιξία. Αυτή η ενίσχυση των ταμείων θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο στην αγορά των μεταγραφών, επιτρέποντας περαιτέρω κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ.

Ήδη, οι μεταγραφές των Αρμάντο Γκονσάλες και Κρίστιαν Κάσερες φέρονται να βρίσκονται προ των πυλών, δείχνοντας την πρόθεση των Πειραιωτών να προχωρήσουν σε νέες προσθήκες. Η πώληση του Αντρέ Λουίζ δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο και τους πόρους για αυτές τις επικείμενες κινήσεις.

Πηγή: Newsit