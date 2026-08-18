Ολυμπιακός: Το αναλυτικό πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας μπάσκετ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας μπάσκετ, καθώς και τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός, ξεκινά την προετοιμασία του με το βλέμμα και πάλι στην κορυφή, όπως αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών τους, με ένα γεμάτο πρόγραμμα μέχρι το εναρκτήριο τζάμπολ των επίσημων αγώνων.

Έναρξη προετοιμασίας και ιατρικές εξετάσεις

Οι παίκτες του Ολυμπιακού που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων τους, θα υποβληθούν στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αυτές οι καθιερωμένες διαδικασίες αποτελούν το πρώτο βήμα πριν από την έναρξη κάθε σεζόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η φυσική κατάσταση των αθλητών.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αρχίσει τις προπονήσεις της, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Οι παίκτες θα συγκεντρωθούν για το «ραντεβού» των εξετάσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

Πρώτα φιλικά και τουρνουά στην Ελλάδα

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα έχει προπονητικό χαρακτήρα, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου. Αυτή η αναμέτρηση θα δώσει την ευκαιρία στο τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει σχήματα και τακτικές ενόψει των επερχόμενων επίσημων υποχρεώσεων.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο 6ο Crete International Basketball Tournament, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Το τουρνουά της Κρήτης αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την ομάδα, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις και την ευκαιρία για περαιτέρω προσαρμογή.

Διεθνείς αναμετρήσεις στην Κύπρο

Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν στο “International Basketball Tournament Cyprus” με την ονομασία «Νεόφυτος Χανδριώτης». Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί επί κυπριακού εδάφους και αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο στάδιο της προετοιμασίας.

Η συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά δίνει στην ομάδα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και να ενισχύσει τη συνοχή της, προετοιμάζοντας τους παίκτες για τις απαιτήσεις της Euroleague και του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σεπτέμβριος: Επίσημες διοργανώσεις και δυνατά φιλικά

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος αγωνιστικές προκλήσεις για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, από τις 18 έως τις 19 του μήνα, η ομάδα θα διεκδικήσει το πρώτο Super Cup της Euroleague, μια διοργάνωση που σηματοδοτεί την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 24 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ το ελληνικό Super Cup αποτελεί και φέτος στόχο για την ομάδα του Πειραιά, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας, σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας και εκκίνηση Οκτωβρίου

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση της 1ης Οκτωβρίου, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια. Αυτός ο αγώνας θα αποτελέσει την τελευταία δοκιμασία πριν από την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Με ένα τόσο απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα, ο Ολυμπιακός στοχεύει να είναι απόλυτα έτοιμος για τις προκλήσεις που τον περιμένουν, διατηρώντας το βλέμμα του σταθερά στην κορυφή, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Πηγή: Reader