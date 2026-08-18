Νίκολα Κάλινιτς: Αποσύρθηκε από τα παρκέ για οικογενειακούς λόγους

Ο Νίκολα Κάλινιτς, ο Σέρβος φόργουορντ με μια μπασκετική καριέρα γεμάτη τίτλους και εντάσεις, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρόλο που η είδηση ξάφνιασε πολλούς, ο ίδιος θα παραμείνει στον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα, αναλαμβάνοντας ρόλο μέλους στο προπονητικό επιτελείο. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μοιάζει να ήταν μονόδρομος για τον ίδιο.

Η αιφνιδιαστική απόφαση και ο νέος ρόλος

Ο Νίκολα Κάλινιτς γνωστοποίησε μέσω μιας σύντομης δήλωσης την απόφασή του να εγκαταλείψει τα παρκέ, προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα καριέρα στην προπονητική. Ο Σέρβος φόργουορντ είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» και τη νέα σεζόν, ωστόσο είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες πως δεν ήταν στα σχέδια του νέου προπονητή της ομάδας, Ίμπον Ναβάρο.

Η παραμονή του στον Ερυθρό Αστέρα, πλέον από διαφορετικό πόστο, σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην πορεία του στον χώρο του μπάσκετ. Ο Κάλινιτς θα βρίσκεται στο πλευρό του Ναβάρο, προσφέροντας τις εμπειρίες του από τον πάγκο, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσει να επιλύσει τα σοβαρά προσωπικά ζητήματα που τον απασχολούν.

Οι οικογενειακοί λόγοι πίσω από την απόφαση

Ο ίδιος ο Νίκολα Κάλινιτς τόνισε χαρακτηριστικά πως «Λόγω της κατάστασης της ζωής μου, θέλω να είμαι κοντά στο Βελιγράδι», ευχαριστώντας παράλληλα όσους αποτέλεσαν «μέρος αυτής της τρελής διαδρομής». Η κατάσταση στην οποία αναφέρεται, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωση, αφορά προβλήματα που προέκυψαν μετά τον χωρισμό του με τη σύζυγό του πριν από έναν χρόνο.

Αυτά τα προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα να βλέπει σπάνια την αγαπημένη του κόρη. Η επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στην κόρη του στην σερβική πρωτεύουσα έμοιαζε επιβεβλημένη, οδηγώντας τον στην απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πληροφορίες για πιθανή επιστροφή του στη Βοϊβοντίνα, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, ο Κάλινιτς επέλεξε τελικά την προπονητική στον Ερυθρό Αστέρα.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Οκτωβρίου

Τη δύσκολη αυτή κατάσταση είχε αποκαλύψει ο ίδιος τον περασμένο Οκτώβριο. Έπειτα από μια νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Ζάλγκιρις, ο Κάλινιτς, φανερά επηρεασμένος, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση. Είχε δηλώσει τότε: «Δεν έχω δει την κόρη μου εδώ και 20 ημέρες».

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε επισημάνει ότι το πρόβλημα αφορά γονείς που κάνουν κατάχρηση των θεσμών, της αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των νηπιαγωγείων. Ζήτησε «μεγαλύτερη προσοχή και να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε κάτι για αυτό, να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα». Χαρακτήρισε την κατάσταση «τρομερή» και τόνισε ότι νιώθει τυχερός που μπορεί να μιλήσει δημόσια, γι’ αυτό και θέλει να επισημάνει το πρόβλημα. Εξέφρασε την υποστήριξή του σε όλους όσους περνούν κάτι ανάλογο, ενθαρρύνοντάς τους «να παραμείνουν πειθαρχημένοι, θετικοί και να μην κάνουν καμία ανοησία».

Μια καριέρα γεμάτη τίτλους και δυσκολίες

Οι σημαντικότερες στιγμές στη ζωή του Νίκολα Κάλινιτς διαμόρφωσαν μια μπασκετική καριέρα γεμάτη τίτλους και εντάσεις. Οι δυσκολίες στη ζωή του ξεκίνησαν από νωρίς, αν και τίποτα δεν φαίνεται να τον «λύγισε» στο βαθμό που αυτό συνέβη με τα πρόσφατα οικογενειακά του προβλήματα. Η απόφασή του να παραμείνει στο Βελιγράδι, κοντά στην κόρη του, υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνει στην επίλυση αυτών των προσωπικών ζητημάτων.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η παραμονή του στη σερβική πρωτεύουσα για χάρη της κόρης του έμοιαζε επιβεβλημένη. Πλέον, ο Κάλινιτς θα συνεχίσει την πορεία του στον χώρο του μπάσκετ από ένα διαφορετικό μετερίζι, προσπαθώντας παράλληλα να βρει λύση στο σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Πηγή: Reader