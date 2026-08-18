Συγκινητικό «αντίο» του Τάισον στον Κωνσταντέλια: «Ο κόσμος είναι δικός σου, μάγε»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, που τον βρίσκει πλέον στην Ντόρτμουντ. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο Βραζιλιάνος συμπαίκτης του, Τάισον, έστειλε ένα βαθιά συγκινητικό διαδικτυακό μήνυμα στον 23χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό. Μέσα από τα λόγια του, ο Τάισον εξέφρασε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αμέριστη στήριξή του στον «Ντέλια».

Η νέα σελίδα στην καριέρα του Κωνσταντέλια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που άφησε το δικό του στίγμα στον ΠΑΟΚ, κάνει πλέον το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία. Αφήνει την ομάδα που τον ανέδειξε και στην οποία μεγαλούργησε, κάνοντας «μαγικά» εντός αγωνιστικού χώρου, για να συνεχίσει στην Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής, γνωστός και ως «Ντέλιας», ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στη γερμανική ομάδα. Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί δίπλα στον «δικό μας» Καρέτσα, σε ένα νέο περιβάλλον που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα του.

Η στενή σχέση με τον Τάισον

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε δημιουργήσει μια πολύ στενή σχέση φιλίας με τον Βραζιλιάνο έμπειρο μέσο, Τάισον. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση ήταν εμφανής μέσα από τις αντιδράσεις των δύο ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, είτε μετά από ένα γκολ είτε έπειτα από μια εντυπωσιακή φάση.

Ο Τάισον, μαζί με τον Ζίβκοβιτς, υπήρξαν άξιοι συμπαραστάτες του Κωνσταντέλια στα χρόνια που αγωνίστηκαν μαζί. Οι δύο παίκτες μοιράστηκαν το ίδιο γήπεδο για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ζώντας πολλές κοινές στιγμές και δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό.

Το συγκινητικό «αντίο» του Βραζιλιάνου

Με αφορμή την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Τάισον επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να του στείλει ένα δημόσιο και βαθιά συγκινητικό μήνυμα. Η ανάρτηση του Βραζιλιάνου μέσου ήταν γεμάτη συναισθήματα και θερμές ευχές για τον πρώην συμπαίκτη του.

«Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε και να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου! Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τάισον, εκφράζοντας την περηφάνια του για την εξέλιξη του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ευγνωμοσύνη για τις κοινές στιγμές

Στο μήνυμά του, ο Τάισον δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία που του δόθηκε να αγωνιστεί δίπλα στον Κωνσταντέλια. «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε ο Βραζιλιάνος.

Τόνισε ότι οι κοινές τους στιγμές ήταν υπέροχες και θα παραμείνουν αξέχαστες. Η αναφορά του στην τετραετία που πέρασαν μαζί υπογραμμίζει το βάθος της σχέσης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Υπόσχεση αδιάλειπτης στήριξης

Ο Τάισον διαβεβαίωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια ότι, παρά την απόσταση, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του. «Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ, θα σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί», έγραψε.

Συνεχίζοντας, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε: «Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη και από μακριά, θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια». Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με την ευχή «Σ’ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!», τονίζοντας πως θα τον σκέφτεται σε κάθε στιγμή της ζωής του και κάθε φορά που θα πατάει στον αγωνιστικό χώρο.

Πηγή: Newsit