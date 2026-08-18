Ο Τικνιζιάν αποχαιρέτησε με δάκρυα τον Ερυθρό Αστέρα πριν τον Ολυμπιακό

Με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια, ο Νάιρ Τικνιζιάν αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα, λίγο πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Αρμένιος αμυντικός, ο οποίος μετακόμισε στην Ελλάδα για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας των «ερυθρολεύκων», δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά την αποχώρησή του από το Βελιγράδι.

Ο αποχαιρετισμός του 27χρονου ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε σε ένα φανερά συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα στα αποδυτήρια της σερβικής ομάδας, σηματοδοτώντας το τέλος ενός κεφαλαίου στην καριέρα του και την έναρξη ενός νέου.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στο Βελιγράδι

Ο Νάιρ Τικνιζιάν είπε το δικό του «αντίο» στους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα, σε μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση. Ο Αρμένιος μπακ, με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια, αποχαιρέτησε την ομάδα στα αποδυτήρια, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την περίοδο που πέρασε στον σύλλογο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τικνιζιάν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κλαίω γιατί ήμουν πάντα ειλικρινής εδώ. Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για τον οποιονδήποτε μέσα στο γήπεδο. Δεν πήγαν όλα πάντα όπως θα ήθελα, αλλά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους».

Η πορεία του στον Ερυθρό Αστέρα

Αν και πέρασε ένα σύντομο χρονικό διάστημα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Νάιρ Τικνιζιάν κατάφερε να γίνει ένας από τους αγαπημένους παίκτες στα αποδυτήρια. Η μαχητικότητα, ο επαγγελματισμός και ο χαρακτήρας του συνέβαλαν στην καθιέρωσή του και στην εκτίμηση που έτρεφαν προς το πρόσωπό του οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας.

Την προηγούμενη σεζόν, ο 27χρονος αμυντικός κατέγραψε 54 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, αφήνοντας το δικό του στίγμα πριν αποφασίσει να ανοίξει μια νέα σελίδα στην καριέρα του στην Ελλάδα.

Η νέα σελίδα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιρ Τικνιζιάν, ενισχύοντας έτσι το αριστερό άκρο της άμυνας του. Ο διεθνής Αρμένιος αμυντικός, αφού πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους».

Το συμβόλαιο του Τικνιζιάν με τον Ολυμπιακό έχει διάρκεια 4+1 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας θα λάβει από αυτή τη μεταγραφή ένα ποσό που αγγίζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Συζητήσεις για τον αντικαταστάτη στη Σερβία

Μετά την αποχώρηση του Νάιρ Τικνιζιάν, στη Σερβία έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για τον αντικαταστάτη του στον Ερυθρό Αστέρα. Οι αναζητήσεις για τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του Αρμένιου αμυντικού έχουν ξεκινήσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το όνομα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για τον Ερυθρό Αστέρα είναι εκείνο του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Πηγή: Gazzetta