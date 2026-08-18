Βαγγέλης Παυλίδης: Ασταμάτητος με χατ-τρικ σε επτά λεπτά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε μόλις επτά λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της Μπενφίκα με την Κάσα Πία. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία νίκη της ομάδας του με 0-7, φτάνοντας συνολικά τα εννέα γκολ σε διάστημα 19 ημερών.

Το καταιγιστικό χατ-τρικ σε επτά λεπτά

Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα έκανε τους πάντες να παραμιλούν με την απόδοσή του το βράδυ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, για τη δεύτερη αγωνιστική της σεζόν 2026/27 του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Αφού έδωσε την ασίστ στον Ράφα Σίλβα για το 2-0 στο 14ο λεπτό, ο Βαγγέλης Παυλίδης πέρασε στον ρόλο του εκτελεστή στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης σημείωσε το πρώτο του τέρμα στο 47ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 3-0 μέσα από την περιοχή. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 49ο λεπτό, χόρεψε την αντίπαλη άμυνα και με ωραίο τελείωμα ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0. Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς στο 54ο λεπτό σκόραρε ξανά από κοντά, μετά από γύρισμα του Μπαρέιρο, ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ-τρικ και κάνοντας το 5-0 για την ομάδα του. Η δουλειά είχε ήδη γίνει και ο προπονητής τον απέσυρε στο 59ο λεπτό, ενόψει δυσκολότερων παιχνιδιών.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν

Η εκκίνηση που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στη σεζόν 2026/27 δεν έχει προηγούμενο για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο 27χρονος επιθετικός μετράει πλέον εννέα γκολ σε διάστημα 19 ημερών, από τις 30 Ιουλίου, όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι και τις 17 Αυγούστου.

Στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας, ο Παυλίδης έχει ήδη φτάσει τα τέσσερα γκολ. Επιπλέον, έχει σημειώσει πέντε γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συνολική του συγκομιδή στα εννέα τέρματα σε μόλις 2,5 εβδομάδες. Σε πέντε εμφανίσεις με τους «αετούς» της Μπενφίκα, ο Παυλίδης έχει τα εξωπραγματικά νούμερα των εννέα τερμάτων και δύο ασίστ.

Η συμβολή του στην εμφατική νίκη

Η Μπενφίκα διέσυρε την Κάσα Πία με 7-0 στην έδρα της, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι πρωταγωνιστής. Η φιλοξενούμενη ομάδα άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με σουτ του Πρεστιάνι εκτός περιοχής, κάνοντας τα πράγματα πιο εύκολα. Στο 14ο λεπτό, ο Παυλίδης από σκόρερ έγινε δημιουργός, καταγράφοντας την πρώτη του ασίστ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και τη δεύτερη φετινή του.

Ο διεθνής επιθετικός πήρε τη μπάλα αρκετά μέτρα εκτός περιοχής και την κατάλληλη στιγμή έκανε την κάθετη πάσα στον Ράφα Σίλβα, ο οποίος με σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-2. Με την ασίστ αυτή και το καταιγιστικό χατ-τρικ του στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παυλίδης οδήγησε τη Μπενφίκα στο πρώτο της φετινό τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Αριθμοί που παραπέμπουν σε κορυφαίους σέντερ φορ

Οι αριθμοί του Βαγγέλη Παυλίδη παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων σέντερ φορ του πλανήτη. Η διαμονιώδης φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας επιθετικός διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο το ελληνικό ποδόσφαιρο και εκτοξεύει τη χρηματιστηριακή του αξία.

Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με εννέα γκολ χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία, όμως για τον Βαγγέλη Παυλίδη χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες για να φτάσει σε αυτό το νούμερο. Η εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα της χρονιάς τον καθιστά έναν από τους πιο συζητούμενους ποδοσφαιριστές.

Πηγή: Reader