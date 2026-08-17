Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Αρμάντο Γκονζάλες – Αναμονή για την τελική απάντηση της Τσίβας

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μεξικανό στράικερ Αρμάντο Γκονζάλες. Η μεταγραφή του 23χρονου ποδοσφαιριστή βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αναμονής, καθώς απομένει η τελική έγκριση από την ομάδα του, την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει το «ναι» του παίκτη, ο οποίος αναμένεται να φορά τη φανέλα με το νούμερο 34.

Η συμφωνία με τον παίκτη και οι οικονομικοί όροι

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει καταλήξει σε πλήρη συμφωνία με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος επιθετικός συμφώνησε να λαμβάνει ετησίως το ποσό του 1.700.000 ευρώ από τον πειραϊκό σύλλογο. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Επιπλέον, ο Μεξικανός φορ έχει επιλέξει να φορά τη φανέλα με τον αριθμό 34. Αυτό το νούμερο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Γκονζάλες, καθώς τον έχει συνοδεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας του, δημιουργώντας μια προσωπική σύνδεση με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Η αναμονή για την Τσίβας Γουαδαλαχάρα

Παρά τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, η μεταγραφή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Για να ολοκληρωθεί το deal, είναι απαραίτητο να δοθεί η θετική απάντηση από τη μεξικανική ομάδα της Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει την πρότασή του και πλέον αναμένει την αποδοχή της από τον σύλλογο.

Οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του παίκτη στην Ελλάδα φαντάζουν αυξημένες, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη στο πλευρό τους τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Η απάντηση της Τσίβας Γουαδαλαχάρα δεν αναμένεται να αργήσει, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για γνωστοποίηση της απόφασης πιθανώς μέχρι την 18η Αυγούστου του 2026.

Η πορεία του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, σε ηλικία 23 ετών, έχει ήδη επιδείξει αξιοσημείωτη παραγωγικότητα στην καριέρα του. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μεξικανός επιθετικός κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά, σημειώνοντας 24 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ σε 38 συνολικά αγώνες. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ικανότητά του στο σκοράρισμα και τη συμβολή του στο επιθετικό παιχνίδι.

Συνολικά, με τη φανέλα του συλλόγου της Τσίβας, ο Γκονζάλες έχει αγωνιστεί σε 69 αναμετρήσεις. Στο διάστημα αυτό, έχει καταφέρει να πετύχει 29 γκολ και να δώσει 4 ασίστ, αποδεικνύοντας τη σταθερή του παρουσία και την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην αντίπαλη εστία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα.

Προηγούμενες πληροφορίες και μελλοντικές κινήσεις

Τα θετικά μηνύματα σχετικά με την υπόθεση της μεταγραφής του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό είχαν αρχίσει να διαρρέουν από το Μεξικό ήδη από την Κυριακή. Πληροφορίες και ρεπορτάζ από τη χώρα του παίκτη υποδείκνυαν ότι η υπόθεση του νεαρού φορ της Τσίβας βρισκόταν σε καλό δρόμο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα νούμερα ή το ακριβές πλαίσιο της συμφωνίας.

Οι καλές ειδήσεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν σταματούν τον σχεδιασμό τους, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί η απόκτηση και ενός ακόμα επιθετικού. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά και για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής, με το όνομα του Κριστιάν Κάσερες της Τουλούζ να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Πηγή: Gazzetta