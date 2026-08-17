Ο Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη

Ο Μανού Γκαρθία βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιστροφή του στον Άρη, καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Θεόδωρος Καρυπίδης, προανήγγειλε ουσιαστικά την εξέλιξη αυτή. Η επιστροφή του Ισπανού χαφ στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης φαίνεται να είναι προ των πυλών, με την ομάδα να έχει ήδη καταθέσει μια σημαντική πρόταση για την απόκτησή του. Μετά την ανάρτηση του κ. Καρυπίδη στα social media, η μεταγραφή του 28χρονου μέσου δύσκολα θα χαλάσει, σηματοδοτώντας μια δυναμική κίνηση για την ενίσχυση του συλλόγου.

Η προαναγγελία του προέδρου μέσω social media

Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο ισχυρός άνδρας του Άρη, επέλεξε μια σύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας για να προϊδεάσει το φίλαθλο κοινό για την επικείμενη επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του συλλόγου ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας αίσθηση στους υποστηρικτές της ομάδας.

Στην εν λόγω ανάρτηση, ο κ. Καρυπίδης εμφανίζεται σε συνομιλία με τον Ισπανό μέσο, μια εικόνα που ερμηνεύτηκε άμεσα ως σαφής προαναγγελία της επιστροφής του ποδοσφαιριστή. Αυτή η δημόσια επικοινωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να σηματοδοτεί την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Γκαρθία και την επανένταξή του στο δυναμικό του Άρη, στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης».

Η οικονομική πρόταση στον αμερικανικό σύλλογο

Για να εξασφαλίσει την επανένταξη του Μανού Γκαρθία στο ρόστερ του, ο Άρης έχει καταθέσει μια συγκεκριμένη και σημαντική οικονομική πρόταση. Η πρόταση αυτή απευθύνεται στην Κάνσας Σίτι, την ομάδα στην οποία αγωνίζεται αυτή την περίοδο ο ταλαντούχος Ισπανός χαφ, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του ελληνικού συλλόγου.

Το ύψος της πρότασης που έχει προσφερθεί από τον Άρη ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει διατεθεί για την απόκτηση του 28χρονου ποδοσφαιριστή. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δυναμική είσοδο του Άρη στις διαπραγματεύσεις, με στόχο να κάνει και πάλι δικό του τον παίκτη, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Το προηγούμενο πέρασμα του Γκαρθία από τους «κίτρινους»

Ο Μανού Γκαρθία δεν είναι ένα νέο πρόσωπο για τον Άρη, καθώς έχει ήδη μια προηγούμενη θητεία στην ομάδα. Είχε αποκτηθεί από τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε πάρει μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Χιχόν, ξεκινώντας τότε την πορεία του με τους «κίτρινους».

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης παρουσίας του στους «κίτρινους», ο Ισπανός μέσος είχε μια ουσιαστική και αξιοσημείωτη συνεισφορά. Πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του Άρη σε 63 συνολικά ματς, αφήνοντας το στίγμα του στην ομάδα με την αγωνιστική του παρουσία και την προσφορά του στο γήπεδο.

Η αγωνιστική του προσφορά και η αποχώρηση από τον Άρη

Στις 63 συμμετοχές του με τον Άρη, ο Μανού Γκαρθία επέδειξε αξιόλογη αγωνιστική παρουσία, τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία φάσεων. Κατάφερε να σκοράρει εννιά φορές, δείχνοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα και να συμβάλλει στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Παράλληλα, ο Ισπανός χαφ μοίρασε επτά ασίστ στους συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικός δημιουργικός παράγοντας στη μεσαία γραμμή. Η αποχώρησή του από τον Άρη και η μετακόμισή του στο MLS, για λογαριασμό της Κάνσας Σίτι, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ολοκληρώνοντας τότε τον κύκλο του στην ελληνική ομάδα.

Πηγή: Gazzetta