Ο Αριάγκα στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, αντικαθιστώντας τον Σαχαμπό

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα ενόψει των αναμετρήσεων με τη Λέφσκι Σόφιας. Ο Κέρβιν Αριάγκα εντάχθηκε στη λίστα της Ένωσης, αντικαθιστώντας τον Χακίμ Σαχαμπό. Ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από την ομάδα και πλέον θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play offs του Champions League.

Η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα

Η ΑΕΚ είχε το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μέχρι και δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα που είχε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα στην UEFA. Η προθεσμία για αυτές τις αλλαγές έληγε απόψε. Η Ένωση επέλεξε να προβεί σε μία μόνο αλλαγή, η οποία αφορούσε την προσθήκη του Κέρβιν Αριάγκα, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Ο Αριάγκα πήρε τη θέση του Χακίμ Σαχαμπό στη λίστα της ΑΕΚ, καθιστώντας τον εαυτό του διαθέσιμο για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή.

Ο Κέρβιν Αριάγκα και η διαθεσιμότητά του

Ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος είναι 28 ετών και κατάγεται από την Ονδούρα, ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα έχει ως στόχο να προσφέρει λύσεις στον χώρο του κέντρου της ομάδας.

Αν και ο ποδοσφαιριστής δεν έχει προλάβει να προπονηθεί με τους νέους συμπαίκτες του, θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό της ΑΕΚ στις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι αναμετρήσεις με τη Λέφσκι Σόφιας

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας αποτελούν μέρος των play offs του Champions League. Το πρώτο από τα δύο ματς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο, 17 Αυγούστου του 2026, στις 22:00, στη Βουλγαρία.

Ο Κέρβιν Αριάγκα θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα, κυρίως από το δεύτερο ματς και μετά, λόγω της πρόσφατης ενσωμάτωσής του στο δυναμικό της Ένωσης.

Ποιοι έμειναν εκτός και η πλήρης λίστα

Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ έμειναν ο Βιτάλις και ο Αλεξίου. Για τον Βιτάλις, ήταν ήδη γνωστό ότι δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, καθώς είχε αγωνιστεί με την Γκιόρ στα προκριματικά της διοργάνωσης, κάτι που τον καθιστούσε μη επιλέξιμο για την Ένωση.

Η πλήρης λίστα της ΑΕΚ για τις αναμετρήσεις με τους Βούλγαρους περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Κάιρινεν, Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι, Βάργκα. Στη λίστα Β της ομάδας βρίσκεται ο Μπαλαμώτης.

Επιπλέον, αναφορικά με τους μη γηγενείς ποδοσφαιριστές που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, αυτοί είναι οι: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι. Ο Κέρβιν Αριάγκα είναι παρών και σε αυτή την κατηγοριοποίηση των παικτών.

Πηγή: Gazzetta