Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τσίβας για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Ολυμπιακός κινείται με γοργούς ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον Κρίστιαν Κάσερες, προχώρησε και στην απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας, εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του 23χρονου σούπερ ταλαντούχου φορ.

Η πορεία της μεταγραφής

Τα θετικά μηνύματα από το Μεξικό σχετικά με τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό είχαν γίνει γνωστά από την Κυριακή, όπως είχε ενημερώσει το Gazzetta. Η υπόθεση της μετακίνησης του νεαρού επιθετικού της Τσίβας είχε εισέλθει σε ένα πολύ καλό δρόμο, αφήνοντας υποσχέσεις για την τελική έκβαση.

Οι εξελίξεις ήταν ευνοϊκές και σήμερα, καθώς ο Ολυμπιακός κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας. Με αυτό τον τρόπο, η μεταγραφή του ταλαντούχου φορ ολοκληρώνεται, προσθέτοντας έναν ακόμα παίκτη στο δυναμικό της ομάδας του Πειραιά.

Το προφίλ του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι ένας 23χρονος επιθετικός, ο οποίος την περυσινή σεζόν είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά. Συγκεκριμένα, σημείωσε 24 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ σε συνολικά 38 αγώνες, αναδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα.

Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ταπάτιο, όπου πραγματοποίησε 7 συμμετοχές. Το 2022, μετακόμισε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, μία ομάδα στην οποία ανέπτυξε τις ικανότητές του και καθιερώθηκε ως ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης.

Η πορεία του σε Τσίβας και Ταπάτιο

Στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, ο Γκονζάλες αγωνίστηκε αρχικά με την ομάδα νέων, καταγράφοντας 9 γκολ σε 36 αναμετρήσεις. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στη Β' ομάδα, όπου οι αριθμοί του ήταν εντυπωσιακοί, καθώς μέτρησε 24 γκολ σε 28 αγώνες.

Οι εξαιρετικές του επιδόσεις οδήγησαν στην προώθησή του στην πρώτη ομάδα της Τσίβας, με την οποία έχει σημειώσει συνολικά 29 γκολ και 4 ασίστ σε 69 παιχνίδια. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του σε υψηλότερο επίπεδο.

Οι διακρίσεις του Μεξικανού φορ

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει ήδη κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις στην καριέρα του. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Λίγκα Μέξικο Σίτι κάτω των 23, κατά τη διάρκεια του Τουρνουά Απερτούρα του 2023, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του στην επίθεση.

Επιπλέον, ο νεαρός επιθετικός στέφθηκε πρωταθλητής της Liga MX Sub-23, επίσης στο Τουρνουά Apertura του 2023. Αυτές οι επιτυχίες καταδεικνύουν την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και να συμβάλλει στην κατάκτηση τίτλων.

Διπλό «χτύπημα» για τους «ερυθρόλευκους»

Η απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον Ολυμπιακό στις μεταγραφικές του κινήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν αποφασισμένοι να ενισχύσουν το ρόστερ τους με ποιοτικούς παίκτες, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η συμφωνία για τον Μεξικανό φορ έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ενσωμάτωσης του Κρίστιαν Κάσερες, επιβεβαιώνοντας ένα διπλό «χτύπημα» για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά συνεχίζει να σπριντάρει στα μεταγραφικά της θέματα, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή με δύο νέους παίκτες.

Πηγή: Gazzetta