ΠΑΟΚ: «Κλείνει» τον 17χρονο Χρήστο-Γιάννη Κώστογλου από τη Ντόρτμουντ

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του 17χρονου Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου από τις ακαδημίες της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αξιοποιώντας τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο νεαρός ταλαντούχος χαφ αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας μια σημαντική επένδυση για το μέλλον του «Δικεφάλου». Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας που διατηρούν οι δύο ομάδες.

Η μεταγραφή του 17χρονου χαφ στη Θεσσαλονίκη

Ο Χρήστος-Γιάννης Κώστογλου, ένας 17χρονος ομογενής μέσος, ετοιμάζεται να ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο από αυτό που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Συγκεκριμένα, από το Ντόρτμουντ θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τις τάξεις του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την απόκτησή του, προσθέτοντας έναν πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή στο δυναμικό τους.

Ο νεαρός χαφ προέρχεται από τις ακαδημίες των Βεστφαλών, όπου έχει αναπτύξει το ταλέντο του. Η μεταγραφή του θεωρείται μια κίνηση με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον, καθώς ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να επενδύσει σε νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες.

Το παρασκήνιο της απόκτησης

Η περίπτωση του Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου δεν είναι καινούργια για τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος είχε ασχοληθεί με τον νεαρό ποδοσφαιριστή αρκετά πριν μπουν στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι πρώτες επαφές για την απόκτησή του είχαν ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, δείχνοντας το ενδιαφέρον του «Δικεφάλου».

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν ξεχωρίσει τον Κώστογλου, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μία περίπτωση στην οποία άξιζε να επενδύσουν. Η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και η συνεργασία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, η οποία εδραιώθηκε και με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, έφερε στο προσκήνιο αυτή τη διαφορετική υπόθεση, οδηγώντας στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Οι όροι του συμβολαίου και η φύση της μεταγραφής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 17χρονος ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ ως ελεύθερος. Αυτό σημαίνει ότι ο «Δικέφαλος» θα αποκτήσει τα πλήρη δικαιώματά του, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει κάποιο ποσό στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή. Η συμφωνία προβλέπει την υπογραφή τριετούς συμβολαίου με τον νεαρό χαφ, δεσμεύοντάς τον στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα χρόνια.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για δανεισμό του Κώστογλου από την Μπορούσια, αλλά για μια κανονική μεταγραφή. Οι «ασπρόμαυροι» εκφράζουν την πίστη τους στις δυνατότητες του παίκτη, θεωρώντας ότι μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια και να προσφέρει στην ομάδα.

Το πλάνο ένταξης στην ομάδα

Το πλάνο που έχει καταρτιστεί για τον 17χρονο Χρήστο-Γιάννη Κώστογλου προβλέπει την άμεση ένταξή του στο αγωνιστικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ο νεαρός χαφ αναμένεται να προπονείται με την πρώτη ομάδα, δίνοντας του την ευκαιρία να προσαρμοστεί στο επίπεδο και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, θα βρίσκεται ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστογλου θα αγωνίζεται κάθε σαββατοκύριακο, ανάλογα με τις αποφάσεις του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος θα καθορίζει την αγωνιστική του παρουσία. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ομαλή εξέλιξη και την απόκτηση εμπειριών από τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ενισχύοντας παράλληλα το βάθος του ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Πηγή: Gazzetta