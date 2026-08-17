Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω UEFA

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν την αναστολή της συμβολικής κατάληψης που πραγματοποιούσαν στο γήπεδο της Τούμπας. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της δέσμευσης του σταδίου από την UEFA, ενόψει της επικείμενης ευρωπαϊκής αναμέτρησης του συλλόγου. Οι σύνδεσμοι ξεκαθάρισαν ότι θα επανέλθουν με νέα τοποθέτηση μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, διατηρώντας τις θέσεις τους προς τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η αναστολή της κινητοποίησης στην Τούμπα

Την απόφασή τους για την προσωρινή αναστολή της συμβολικής κατάληψης γνωστοποίησαν οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ το βράδυ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις που έχει ο «Δικέφαλος» ενόψει της ευρωπαϊκής του αναμέτρησης, η οποία καθιστά το γήπεδο υπό τη διαχείριση της UEFA.

Στην ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ τόνισαν πως «Λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA η συμβολική κατάληψη παύει να ισχύει». Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, η κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες τίθεται σε προσωρινή αναμονή, χωρίς ωστόσο να αποσύρονται τα αιτήματα που έχουν τεθεί.

Ο επικείμενος ευρωπαϊκός αγώνας

Το γήπεδο της Τούμπας βρίσκεται πλέον υπό την πλήρη διαχείριση της UEFA, καθώς προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ομάδα της Μπραν από τη Νορβηγία σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη, 20 Αυγούστου, στην Τούμπα, με ώρα έναρξης στις 20:45. Η παράδοση του γηπέδου στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία ήταν αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή παύση της κινητοποίησης των φιλάθλων.

Το ιστορικό της κινητοποίησης και η μεταγραφή Κωνσταντέλια

Η κινητοποίηση των οργανωμένων φιλάθλων, η οποία οδήγησε στη συμβολική κατάληψη της Τούμπας, είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, οι διαμαρτυρίες έξω από το γήπεδο ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής, μόλις έγινε γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής Κωνσταντέλιας επρόκειτο να μεταβεί στη Γερμανία.

Ο Κωνσταντέλιας αναμενόταν να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Αυτή η εξέλιξη δεν έγινε δεκτή με καλό μάτι από τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά», οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με τη συμβολική κατάληψη του γηπέδου, θέτοντας παράλληλα τα ζητήματά τους προς τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Μελλοντικές ενέργειες των οργανωμένων φιλάθλων

Παρά την προσωρινή αναστολή της κινητοποίησης, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι δεν αποσύρονται όσα έχουν θέσει προς τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αντίθετα, στο μήνυμά τους αναφέρουν ρητά ότι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τους Νορβηγούς θα υπάρξει νέα τοποθέτηση από την πλευρά τους, επανεξετάζοντας τη στάση τους.

Δεν θεωρείται απίθανο οι διαμαρτυρίες να συνεχιστούν και μετά τον ευρωπαϊκό αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να λάβουν χώρα ακόμα και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς η αποχώρηση του Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων.

Πηγή: Gazzetta