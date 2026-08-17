Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα μέχρι το 2030

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, ενός 28χρονου διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την «Ένωση» μέχρι το 2030, ολοκληρώνοντας μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Αριάγκα έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν τα τυπικά της συμφωνίας.

Το κόστος της μεταγραφής και η διάρκεια του συμβολαίου

Για να κάνει δικό της τον Κέρβιν Αριάγκα, η ΑΕΚ κατέβαλε ένα ποσό που αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ στην ισπανική Λεβάντε. Η συμφωνία των δύο πλευρών επισφραγίστηκε με την υπογραφή συμβολαίου που θα διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο πλήρης όνομα του νέου αποκτήματος της ΑΕΚ είναι Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγκα Βιγιανουέβα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva), και η μεταγραφή του αποτελεί μία από τις κινήσεις που ενισχύουν το ρόστερ της ομάδας για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Τα χαρακτηριστικά του νέου ποδοσφαιριστή

Ο Κέρβιν Αριάγκα αναμένεται να προσφέρει διαφορετικά στοιχεία στον άξονα της ΑΕΚ, καθώς στο παιχνίδι του κυριαρχεί η ένταση και η δύναμή του στις μονομαχίες. Η ικανότητά του να αγωνίζεται με ένταση και δύναμη τον καθιστά μια σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Επιπλέον, ο Ονδουριανός μέσος μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, προσφέροντας έτσι μια έξτρα λύση στον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς σε περίπτωση ανάγκης. Ο Νίκολιτς προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με ύψος, δύναμη και ένταση, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στον άξονα. Ο Αριάγκα ξεκινά άμεσα δουλειά με τη νέα του ομάδα, προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να τεθεί στη διάθεση του προποθητή.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή

Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική καριέρα από την Πλατένσε, όπου αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2019. Στη συνέχεια, φόρεσε τη φανέλα της Μαρατόν για τη διετία 2019-2022.

Από το 2022 έως το 2024, ο Αριάγκα αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Στις αρχές της σεζόν 2024-25, πραγματοποίησε το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Κατά τη διάρκεια της ίδιας σεζόν, εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Με τη φανέλα της Λεβάντε, αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες, σημειώνοντας 3 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ, παίζοντας τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως κεντρικός αμυντικός.

Διεθνής παρουσία με την Ονδούρα

Ο Κέρβιν Αριάγκα αποτελεί εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020. Έχει αγωνιστεί με το εθνόσημο σε 45 αγώνες, κατά τους οποίους έχει σκοράρει 4 γκολ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του εμπειρία και την αξία του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανέφερε: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortés. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματά της Μαρατόν (2019-2022). Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού. Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός. Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνίσει μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ). Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»

Πηγή: Newsit