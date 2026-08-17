Ο Άρης εξασφάλισε την πρόκριση του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας της Αναγέννησης Καρδίτσας με σκορ 2-0. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Νέα Ευκαρπία, έδωσε στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα δύο τέρματα που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα σημειώθηκαν αμφότερα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Η νίκη-πρόκριση του Άρη

Η ομάδα του Άρη επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με σκορ 2-0, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του β' προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με αυτή τη νίκη, οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν τη θέση τους στη League Phase της διοργάνωσης, συνεχίζοντας την πορεία τους στον θεσμό.

Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Ευκαρπία. Ο Άρης κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να πάρει την πρόκριση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το πρώτο ημίχρονο και το ακυρωθέν γκολ

Το πρώτο μέρος του αγώνα ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κάποιο τέρμα, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0. Παρά τις προσπάθειες, καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στα πρώτα 45 λεπτά.

Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Μιρ, είχε βρει δίχτυα με πλασέ. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε, καθώς σηκώθηκε το σημαιάκι από τον βοηθό διαιτητή για θέση οφσάιντ, αφήνοντας το σκορ αμετάβλητο.

Το άνοιγμα του σκορ από τον Φαντιγκά

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας διάθεση να πιέσουν για το γκολ. Ο Άρης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ.

Ο Φαντιγκά ήταν ο παίκτης που σημείωσε το πρώτο τέρμα για την ομάδα του. Μετά από ένα σουτ του Γκαρέ, ο τερματοφύλακας της Αναγέννησης, Θεοδωρόπουλος, απέκρουσε την μπάλα. Ο Φαντιγκά ακολούθησε τη φάση και από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στον Άρη.

Το αυτογκόλ που σφράγισε τη νίκη

Ο Άρης συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και μετά το πρώτο γκολ, πιέζοντας για ένα δεύτερο τέρμα που θα του έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε στο 66ο ή 67ο λεπτό της αναμέτρησης, βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση.

Μετά από σέντρα του Γκαρέ και προσπάθεια του Μιρ, η μπάλα βρήκε στον ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης Καρδίτσας, Αναστασόπουλο. Ο Αναστασόπουλος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 0-2 υπέρ του Άρη.

Η διαχείριση του προβαδίσματος

Μετά το δεύτερο γκολ, η Αναγέννηση Καρδίτσας προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει το σκορ, δημιουργώντας κάποιες φάσεις. Ωστόσο, οι προσπάθειές της δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς η άμυνα του Άρη παρέμεινε σταθερή.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Έτσι, ο Άρης κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Πηγή: Gazzetta