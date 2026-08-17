Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Αύριο, 18 Αυγούστου, στις 22:00, οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν τη Λέφσκι Σόφιας στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, στην σημερινή συνέντευξη Τύπου, ήταν ξεκάθαρος ως προς τον στόχο, τονίζοντας πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αποκλειστικά το αποτέλεσμα που θα οδηγήσει την ομάδα του στην πρόκριση.

Η μάχη της Σόφιας και ο στόχος της πρόκρισης

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη αναμέτρηση, δηλώνοντας: «Είμαστε εδώ, τρεις μήνες μετά το τελευταίο επίσημο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική αναμέτρηση και είμαι ενθουσιασμένος. Έρχονται τα μεγάλα παιχνίδια.» Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα, καθιστώντας σαφές ότι ο βασικός στόχος της ομάδας είναι η είσοδος στη League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της ΑΕΚ δεσμεύτηκε για την απόλυτη προσπάθεια των παικτών του. «Αυτό που θα υποσχεθώ είναι πως θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να πετύχουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε,» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ΑΕΚ θα δώσει μάχη στη Σόφια και, όπως πρόσθεσε ο Νίκολιτς, σε έξι μέρες θα ακολουθήσει μια ακόμη μάχη στην Αθήνα, για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος.

Η διαφορά ρυθμού και η εμπειρία των αντιπάλων

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη διαφορά ρυθμού μεταξύ των δύο ομάδων, ένα στοιχείο που θεωρεί ότι δεν είναι βολικό. Η Λέφσκι έχει ήδη δώσει δέκα επίσημα ματς, ενώ η ΑΕΚ μόλις ένα. Ο προπονητής της Ένωσης περιέγραψε τη βουλγαρική ομάδα ως ένα σύνολο με διεθνείς παίκτες και καλό προπονητή, που παίζει γρήγορα και είναι αποτελεσματική στις αντεπιθέσεις, αλλά και στις στατικές φάσεις.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε την ανάγκη για σεβασμό προς τον αντίπαλο. «Έχουμε μπροστά μας μια ομάδα που πρέπει να τη σεβαστούμε και η οποία τερμάτισε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Έχουν καλούς παίκτες, όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά λύσεις,» ανέφερε. Παρά την εμπειρία της ΑΕΚ σε Europa League και Conference League, ο Νίκολιτς σημείωσε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία στο Champions League, αν και 5-6 παίκτες έχουν αγωνιστεί κάποια λεπτά στη διοργάνωση.

Η κατάσταση των παικτών και η φόρμα της ομάδας

Σχετικά με την ετοιμότητα των παικτών του, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε: «Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση. Άλλο η κατάσταση και άλλο η φόρμα, η οποία έρχεται μέσα από τους επίσημους αγώνες. Είμαστε καλά και δεν έχουμε τραυματίες. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για την αναμέτρηση.» Ο προπονητής εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από το σύνολο που έχει στη διάθεσή του, χαρακτηρίζοντας τους παίκτες του ως τους καλύτερους στον κόσμο.

Ο Νίκολιτς αναγνώρισε το πλεονέκτημα ρυθμού που έχει η Λέφσκι λόγω των περισσότερων επίσημων αγώνων. Ωστόσο, τόνισε ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να εξουδετερώσει αυτό το στοιχείο. «Δεν είναι απλό να είσαι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή,» παραδέχτηκε, αλλά επανέλαβε την πίστη του στην ομάδα και την ικανότητά της να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης.

Το όραμα του Champions League στην Ελλάδα

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία των δύο αγώνων όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. «Θα δώσουμε μάχη και σε έξι μέρες θα δώσουμε μάχη στην Αθήνα, για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα, αφού είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει,» δήλωσε με έμφαση, αναδεικνύοντας το όραμα της ομάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πιστεύει ότι οι παίκτες του αξίζουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία του Champions League. Με ένα έμπειρο και καλό σύνολο ανθρώπων στην ΑΕΚ, όπως ανέφερε, η ομάδα είναι αποφασισμένη να σταθεί αντάξια των προσδοκιών και των απαιτήσεων που συνοδεύουν μια τέτοια διοργάνωση.

Πηγή: Newsbeast