Η Γαλατασαράι προσφέρει 50 εκατ. ευρώ για τον Μπρούνο Φερνάντες, αλλά η Γιουνάιτεντ απαντά «δεν πωλείται»

Η Γαλατασαράι έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι πρωταθλητές Τουρκίας είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν 50 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με μπόνους, για να εντάξουν τον Πορτογάλο μέσο στο δυναμικό τους. Ωστόμως, η απάντηση από την πλευρά της αγγλικής ομάδας είναι κατηγορηματική, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεκαθάρισαν ότι ο Φερνάντες δεν πωλείται, υψώνοντας απαγορευτικό σε οποιαδήποτε πιθανή μεταγραφή του.

Η πρόταση της Γαλατασαράι και οι φιλοδοξίες της

Οι πρωταθλητές Τουρκίας έχουν κυκλώσει το όνομα του Μπρούνο Φερνάντες, επιδιώκοντας να φέρουν έναν ακόμα «αστέρα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στην Κωνσταντινούπολη. Η Γαλατασαράι δείχνει αποφασισμένη να δαπανήσει ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, συν επιπλέον μπόνους, για να τον κάνει κάτοικο της τουρκικής πόλης. Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Γαλατασαράι εξετάζει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της, καθώς δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε κάποια σημαντική μεταγραφή, σε αντίθεση με άλλες τουρκικές ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η τουρκική ομάδα φέρεται να είναι έτοιμη να διπλασιάσει τις αποδοχές του Μπρούνο Φερνάντες, σε μια προσπάθεια να τον δελεάσει να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η επιθυμία της Γαλατασαράι είναι να πυροδοτήσει μια ακόμα «βόμβα» μεταγραφής, ώστε να προστεθεί στη λίστα των συλλόγων που έχουν ολοκληρώσει ηχηρές προσθήκες στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Η κατηγορηματική στάση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Παρά την οικονομικά δελεαστική πρόταση της Γαλατασαράι, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δεν πωλείται. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ύψωσαν απαγορευτικό πώλησης, διαμηνύοντας ότι ο αρχηγός τους δεν είναι προς διάθεση σε οποιαδήποτε τιμή. Αυτή η ξεκάθαρη θέση της Γιουνάιτεντ έρχεται να «κόψει τη φόρα» των Τούρκων, οι οποίοι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον παίκτη.

Η στάση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του Μπρούνο Φερνάντες για την αγγλική ομάδα, η οποία δεν δείχνει διατεθειμένη να τον αποχωριστεί, παρά το υψηλό ποσό που προσφέρει η Γαλατασαράι. Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ παραμένει σταθερή στην απόφασή της να διατηρήσει τον Πορτογάλο μέσο στο ρόστερ της.

Το συμβόλαιο του Φερνάντες και η ρήτρα αποδέσμευσης

Ο Μπρούνο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για έναν χρόνο ακόμη, γεγονός που δίνει ένα περιθώριο χρόνου στον αγγλικό σύλλογο. Επιπλέον, ο σύλλογος διατηρεί οψιόν μονοετούς ανανέωσης, μια δυνατότητα που του παρέχει επιπλέον ευελιξία σχετικά με το μακροπρόθεσμο μέλλον του παίκτη στην ομάδα.

Στο συμβόλαιο του έμπειρου ποδοσφαιριστή υπήρχε μια ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως έχει λήξει τον προηγούμενο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ δεν δεσμεύεται πλέον από αυτή τη ρήτρα και έχει τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά την ενδεχόμενη πώλησή του, χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένο τίμημα για την αποδέσμευσή του.

Οι ηχηρές μεταγραφές στο τουρκικό πρωτάθλημα

Η προσπάθεια της Γαλατασαράι να αποκτήσει τον Μπρούνο Φερνάντες έρχεται σε μια περίοδο όπου το τουρκικό πρωτάθλημα έχει προσελκύσει αρκετούς παγκόσμιους αστέρες, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδό του. Η Φενέρμπαχτσε έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις, αποκτώντας παίκτες όπως ο Λουκάκου, ο Γκρίνγουντ και ο Ακέ, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της.

Αντίστοιχα, η Μπεσίκτας έχει ενισχυθεί με τους Βλάχοβιτς και Τροσάρ, ενώ η Τράμπζονσπορ έχει πραγματοποιήσει μια από τις «βόμβες» της χρονιάς, αποκτώντας τον Σαλάχ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλατασαράι επιδιώκει να πυροδοτήσει μια ακόμα «βόμβα» μεταγραφής, ώστε να προστεθεί στη λίστα των ομάδων που έχουν ολοκληρώσει ηχηρές προσθήκες και να μην μείνει πίσω στον ανταγωνισμό.

Το προφίλ και η προσφορά του Πορτογάλου μέσου

Ο 31 ετών Πορτογάλος επιθετικός μέσος αποτελεί βασικό στέλεχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της. Ο απολογισμός του με τους «κόκκινους διαβόλους» είναι εντυπωσιακός, καθώς έχει καταγράψει 327 συμμετοχές, σημειώνοντας 107 γκολ και μοιράζοντας 108 ασίστ καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν την καθοριστική του συμβολή στο παιχνίδι της ομάδας, εξηγώντας εν μέρει την άρνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παραχωρήσει τον αρχηγό της. Η παρουσία του Φερνάντες θεωρείται ζωτικής σημασίας για τα πλάνα της αγγλικής ομάδας, παρά το υψηλό ποσό που προσφέρει η Γαλατασαράι για την απόκτησή του.

Πηγή: Gazzetta