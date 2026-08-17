Λάζαρος Ρότα: «Όνειρο κάθε παιδιού το Champions League, πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας»

Ο Λάζαρος Ρότα, ο διεθνής δεξιός μπακ της ΑΕΚ, εξέφρασε τη μεγάλη επιθυμία και την προσδοκία που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας για την πρόκριση στη φάση των ομίλων, τη λεγόμενη League Phase, του Champions League. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία, ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε τη σημασία των δύο αυτών αγώνων. Η συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτελεί ένα όνειρο που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές από μικρά παιδιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το όνειρο της κορυφαίας διοργάνωσης

Ο Λάζαρος Ρότα στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των επερχόμενων αγώνων, τονίζοντας ότι η συμμετοχή στο Champions League αποτελεί ένα διαχρονικό όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. «Το Champions League είναι κάτι που ονειρευόμαστε όλοι από μικροί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διεθνής μπακ, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

Πρόσθεσε επίσης ότι «κάθε παίκτης έχει το δικό του κίνητρο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε». Αυτή η διοργάνωση, με τον χαρακτηριστικό της ύμνο, αποτελεί την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την επιθυμία κάθε παιδιού που ασχολείται με το ποδόσφαιρο.

Αποφασιστικότητα και συγκέντρωση

Ο Ρότα έδειξε με τα λόγια του την έντονη αποφασιστικότητα που υπάρχει στα αποδυτήρια της ΑΕΚ για την επίτευξη του μεγάλου αυτού στόχου. Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρίσκονται μόλις δύο παιχνίδια μακριά από τα «αστέρια» του Champions League, ένα γεγονός που εντείνει την προσήλωσή τους.

Το μήνυμά του προς τους συμπαίκτες του και το φίλαθλο κοινό ήταν ξεκάθαρο: απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση και ακλόνητη πίστη στις δυνατότητες της ομάδας. Στόχος είναι να γίνει το πρώτο, καθοριστικό βήμα στη Σόφια, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση.

Προσοχή στις επερχόμενες αναμετρήσεις

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Λάζαρος Ρότα απέφυγε να σχολιάσει παιχνίδια που έχουν ήδη περάσει, δηλώνοντας ρητά: «Δεν ωφελεί σε κάτι να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει». Με αυτή τη δήλωση, έστρεψε την προσοχή αποκλειστικά στο μέλλον.

Τόνισε με έμφαση πως «κάθε ματς είναι διαφορετικό», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επικεντρωθούν πλήρως στις επερχόμενες αναμετρήσεις με τη Λέφσκι Σόφιας. Η ομάδα πρέπει να είναι απόλυτα αφοσιωμένη και να δώσει την ψυχή της, τόσο στον πρώτο αγώνα στη Βουλγαρία όσο και στον επαναληπτικό που θα ακολουθήσει.

Η παιδική επιθυμία για τον ύμνο του Champions League

Ο διεθνής δεξιός μπακ επανέλαβε την παιδική επιθυμία για συμμετοχή στο Champions League, περιγράφοντας το συναίσθημα: «Η αλήθεια είναι ότι, όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο και να παίξεις στη μεγαλύτερη διοργάνωση». Αυτή η φράση αναδεικνύει το βάθος του κινήτρου.

Επεσήμανε επίσης πως «όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια», τονίζοντας το ειδικό βάρος που έχουν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις για κάθε ποδοσφαιριστή που έχει ονειρευτεί αυτή τη στιγμή. Η προοπτική να αγωνιστεί κανείς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτελεί ένα ισχυρό και κοινό κίνητρο για όλους τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να το ζήσουν.

Συνέντευξη Τύπου στη Σόφια

Ο Λάζαρος Ρότα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Η παρουσία του στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ήταν σημαντική για την επικοινωνία των στόχων της ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο διεθνής δεξιός μπακ βρέθηκε στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς, εκπροσωπώντας από κοινού την ομάδα ενόψει του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τη Λέφσκι. Η συνέντευξη αυτή έθεσε το πλαίσιο για την έναρξη των αγώγων που θα κρίνουν την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Πηγή: Athletiko