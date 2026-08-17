Η ΑΕΛ Novibet προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Η ΑΕΛ Novibet έδειξε συνέπεια στο ραντεβού της με την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, επικρατώντας της Athens Kallithea με 3-1 στο «Ελ Πάσο». Οι «βυσσινί» πήραν την πρόκριση, με τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας δύο γκολ. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου βρίσκεται πλέον στις 16 ομάδες που θα απαρτίσουν την League Phase της διοργάνωσης, την οποία έχει κατακτήσει δύο φορές στο παρελθόν.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι γηπεδούχοι της Athens Kallithea ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, δημιουργώντας τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες. Στο 14ο λεπτό, ο Προβιδάκης εκτέλεσε φάουλ και ο Βενετικίδης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Athens Kallithea βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ, με τον Ρόμο να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά.

Το σκηνικό αυτό συνεχίστηκε σχεδόν μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια καλή στιγμή στο 25ο λεπτό, όταν ο Αντράντα από εξαιρετική θέση έστειλε την μπάλα άουτ. Παρόλο που οι «βυσσινί» δεν είχαν τον έλεγχο του αγώνα, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 45ο λεπτό. Ο Νίτσος κέρδισε πέναλτι, έπειτα από χέρι του Ματίγιεβιτς, και ο αρχηγός Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, ο διαιτητής Τουλούμης από την Εύβοια έδειξε κίτρινες κάρτες στον Ρισβάνη στο 13ο λεπτό και στον Νοικοκυράκη στο 27ο λεπτό.

Καθοριστικό δεύτερο μέρος και διπλασιασμός του προβαδίσματος

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές με την έναρξη του και η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να ρίξει τον ρυθμό του αγώνα, κλείνοντας αποτελεσματικά τους διαδρόμους προς την εστία της. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο εύκολα για την ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου από το 53ο λεπτό. Σε μια αντεπίθεση, ο Κώστας Παπαγεωργίου έγινε κάτοχος της μπάλας και με πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα Αγγελόπουλο, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 0-2, μετά από κάθετη πάσα του Μακρή μέσα στην περιοχή.

Ο Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στην επιστροφή του στην ΑΕΛ Novibet, έφτασε έτσι τα τέσσερα τέρματα σε δύο συμμετοχές. Το δεύτερο γκολ του «καθάρισε» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση της πρόκρισης για τους Θεσσαλούς. Στο 48ο λεπτό, ο Μλάντεν δέχτηκε κίτρινη κάρτα, ενώ στο 74ο λεπτό ακολούθησε ο Λέλεκας.

Αντίδραση γηπεδούχων και τελικό «χτύπημα» της ΑΕΛ

Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, η Athens Kallithea αναγκάστηκε να ρισκάρει, αυξάνοντας την πίεσή της στα καρέ του Βενετικίδη. Ο Μανιάς, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 73ο λεπτό, συνέβαλε στην αναβάθμιση της επιθετικής προσπάθειας των γηπεδούχων. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς στο 87ο λεπτό, όταν ο Μιχάλης Μανιάς με ένα ωραίο πλασέ, ή γυριστό σουτ, κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 1-2, μετά από προσπάθεια του Φροσύνη, ο οποίος είχε μπει στο 83ο λεπτό.

Παρά την μείωση του σκορ, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στον χρόνο των καθυστερήσεων, και συγκεκριμένα στο 90ο+4' λεπτό, η ΑΕΛ Novibet έφυγε ωραία στην κόντρα. Ο Ζτούπης πάσαρε στον Χρήστο Αλμπάνη, ο οποίος με δυνατό δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αλμπάνη με τη φανέλα των Θεσσαλών, σφραγίζοντας την πρόκριση της ΑΕΛ στην League Phase του Κυπέλλου.

Η πορεία της ΑΕΛ και οι συνθέσεις των ομάδων

Η ΑΕΛ Novibet, παρά το γεγονός ότι «χτίστηκε» καθυστερημένα και είχε λίγες μέρες να φτιαχτεί λόγω αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, έχει μπει φουριόζα στις επίσημες υποχρεώσεις της. Η νέα διοίκηση της ομάδας δεν έκρυψε την επιθυμία της να βρεθεί στην League Phase του Κυπέλλου, κάτι που κατάφερε. Προηγουμένως, είχε επικρατήσει με ευκολία των Τρικάλων με σκορ 4-0 στον β' προκριματικό γύρο, «ζευγαρώνοντας» τις επιτυχίες της στον θεσμό. Ο αρχηγός Κώστας Παπαγεωργίου, όπως και απέναντι στα Τρίκαλα, έτσι και στο παιχνίδι της Δευτέρας (17/08), σκόραρε δις και χάρισε την πρόκριση στους Θεσσαλούς.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

ATHENS KALLITHEA (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (57' Καλιάρος), Ματίγιεβιτς, Μλάντεν, Αναστασίου, Προβυδάκης (83' Φροσύνης), Μπαουτίστα (73' Βάρκας), Φαϊτάκης, Τζανδάρης, Ρόμο (73' Μανιάς), Λόπεζ, Κοντονίκος (57' Καντίγιο).

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (71' Λέλεκας), Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης (71' Τσελεπίδης).

Πηγή: Gazzetta