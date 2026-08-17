Η ΑΕΚ με χιλιάδες φιλάθλους στη Σόφια για το Champions League

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια κρίσιμη αναμέτρηση στη Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει την Λέφσκι στο πλαίσιο των play offs του Champions League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 22:00, και θα διεξαχθεί στο ιστορικό στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Η ελληνική ομάδα δεν θα είναι μόνη της, καθώς αναμένεται να έχει τη δυναμική συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών της, ενώ και το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στη Βουλγαρία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τουλάχιστον 2.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου της Σόφιας. Η παρουσία αυτού του μεγάλου αριθμού οπαδών αναμένεται να προσφέρει σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα, σε ένα παιχνίδι με τόσο υψηλό διακύβευμα.

Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη διατεθεί 1.600 εισιτήρια σε φιλάθλους της Ένωσης, ωστόσο η διάθεση δεν έχει σταματήσει. Οι πωλήσεις συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα, καθώς πολλοί οπαδοί της ομάδας επιλέγουν να ταξιδέψουν οδικώς προς τη Σόφια. Οι φίλοι της ΑΕΚ προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, δείχνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ομάδα.

Η προετοιμασία της ομάδας στην πρωτεύουσα

Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στη βουλγαρική πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιεί τις τελικές της προετοιμασίες ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης. Το απόγευμα της Δευτέρας, η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με μια τελευταία προπόνηση, η οποία θα διεξαχθεί στο ίδιο το στάδιο «Βασίλ Λέφσκι».

Αυτή η προπόνηση είναι καθοριστική για την τελική ρύθμιση των τακτικών και την ψυχολογική ετοιμότητα των παικτών, καθώς αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Λέφσκι για τα play offs του Champions League.

Μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων από τους Βούλγαρους οπαδούς

Το στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» αναμένεται να είναι κατάμεστο για τον αγώνα, καθώς οι Βούλγαροι οπαδοί έχουν επιδείξει τεράστιο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση. Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ιδιαίτερα υψηλή, δημιουργώντας μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα 38.000 εισιτήρια που είχαν εκδοθεί για τον αγώνα έχουν ήδη διατεθεί στους φιλάθλους της Λέφσκι. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης ζήτησης, η Λέφσκι προχώρησε στο άνοιγμα άλλων 1.536 θέσεων στις εξέδρες, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των αναμενόμενων φιλάθλων σε πάνω από 38.000.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Λέφσκι θα υποδεχθεί την Ένωση στο Εθνικό στάδιο της Σόφιας και όχι στη φυσική της έδρα. Αυτή η επιλογή αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στον αγώνα από την πλευρά της βουλγαρικής ομάδας και το ευρύ κοινό.

Προσπάθεια για αύξηση της χωρητικότητας

Η πρωτοφανής ζήτηση για εισιτήρια έχει οδηγήσει τη διοίκηση της Λέφσκι σε περαιτέρω ενέργειες. Έχει ζητηθεί να μειωθεί η νεκρή ζώνη που χωρίζει τους φίλους της Λέφσκι από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις.

Η μείωση της νεκρής ζώνης θα επιτρέψει στην ομάδα να διαθέσει περισσότερα εισιτήρια προς πώληση, ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους οπαδούς. Αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος της προσμονής και της υποστήριξης που υπάρχει για την αναμέτρηση των play offs του Champions League.

Πηγή: Newsbeast