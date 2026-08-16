Οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν τσακώθηκαν, λιποθύμησε ο προπονητής της Αιγύπτου

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αίγυπτο, με πρωταγωνιστή τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Χοσάμ Χασάν. Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από έναν έντονο καβγά που ξέσπασε μεταξύ των δύο συζύγων του. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε η παρέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Ένταση σε ξενοδοχείο της Βόρειας Ακτής

Το επεισόδιο, όπως μεταδίδουν τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, καταγράφηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Βόρειας Ακτής της Αιγύπτου. Ο Χοσάμ Χασάν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας οικογενειακής διένεξης, η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προπονητής λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του τσακωμού, ο οποίος περιλάμβανε και άλλα μέλη της οικογένειας, καθώς και προσωπικό του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Η έκταση του περιστατικού ήταν τέτοια που απαιτήθηκε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών για να επιβληθεί η τάξη. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για ένα χαοτικό σκηνικό, όπου η ένταση ήταν ιδιαίτερα υψηλή και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Οι δύο σύζυγοι και η διχογνωμία

Στο επίκεντρο της διένεξης βρέθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, η Νταν Αντάμ και η Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί. Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μια διχογνωμία σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, η Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί ισχυρίζεται πως είναι ακόμη παντρεμένη με τον Χασάν, ενώ η Νταν Αντάμ αμφισβητεί αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι δύο γυναίκες ήρθαν στα χέρια, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα και να οδηγεί στην λιποθυμία του προπονητή. Η διαφωνία για το αν η Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί είναι ακόμη σύζυγος του Χασάν ή αν έχει επέλθει διαζύγιο, φαίνεται να ήταν η σπίθα που πυροδότησε την ένταση.

Το «δύσκολο» καλοκαίρι του Χασάν

Ο Χοσάμ Χασάν είχε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, κρίνοντας από τη σπουδαία πορεία της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η ομάδα έφτασε μέχρι τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε τελικά από την Αργεντινή, με τους Αιγύπτιους να έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Παρά την επιτυχία αυτή στον αγωνιστικό χώρο, η προσωπική του ζωή φαίνεται να έχει πάρει μια περίεργη τροπή, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Τα αιγυπτιακά δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι το πραγματικά δύσκολο για τον Χασάν δεν ήταν η αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, αλλά η αντιμετώπιση της οργής των δύο συζύγων του. Η προσωπική αυτή αναταραχή έρχεται σε αντίθεση με την επαγγελματική του επιτυχία, δημιουργώντας ένα περίπλοκο σκηνικό.

Η παρέμβαση της αστυνομίας και το βίντεο

Η ένταση στο ξενοδοχείο ήταν τόσο μεγάλη που η παρουσία των αστυνομικών αρχών κρίθηκε απαραίτητη για να ηρεμήσει η κατάσταση. Οι αστυνομικοί επενέβησαν προκειμένου να διαχειριστούν το χαοτικό σκηνικό και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση του καβγά. Η παρέμβασή τους ήταν καθοριστική για να επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή του περιστατικού.

Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει και βίντεο από το σκηνικό, το οποίο φέρεται να απεικονίζει τη συμπλοκή μεταξύ των συζύγων του προπονητή και την επακόλουθη αναταραχή. Το βίντεο αυτό έχει αναπαραχθεί από αιγυπτιακά μέσα, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην είδηση.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta