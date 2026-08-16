Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ανανέωσε με την ΑΕΚ έως το 2028

Η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, διασφαλίζοντας την παραμονή του Λιθουανού πλέι μέικερ στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2028. Ο διεθνής γκαρντ υπέγραψε σήμερα, 16 Αυγούστου, νέο διετές συμβόλαιο, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες πληροφορίες και ενισχύοντας σημαντικά το «κιτρινόμαυρο» δυναμικό. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια της παρουσίας του 32χρονου αθλητή στη SUNEL Arena, όπου θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε τη νέα συμφωνία μέσω επίσημης ανάρτησης, επιβεβαιώνοντας ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους θα συνεχίσει να φοράει τα «κιτρινόμαυρα» για άλλα δύο χρόνια. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ BC ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους (Lukas Lekavicius, 32χρ., 1μ.80)».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα, 16 Αυγούστου, το νέο του διετές συμβόλαιο, το οποίο θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει την παραμονή ενός πολύπειρου παίκτη στο ρόστερ της ομάδας, ο οποίος θα παραμείνει παίκτης της ΑΕΚ έως το 2028.

Ο Λεκαβίτσιους στη SUNEL Arena έως το 2028

Ο «Λέκα», όπως είναι γνωστός, ρίχνει άγκυρα στη SUNEL Arena, την έδρα της ΑΕΚ, για τα επόμενα χρόνια. Η παραμονή του Λεκαβίτσιους ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε την ομάδα και πλέον είναι επίσημο ότι θα αποτελεί βασικό μέλος του «κιτρινόμαυρου» συνόλου για τις επερχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Ο 32χρονος γκαρντ, με ύψος 1.80 μέτρα, είναι ένας διεθνής Λιθουανός πλέι μέικερ που δίνει σημαντικές λύσεις στον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα. Ο «Σάλε» τον είχε στα πλάνα του για τη νέα ΑΕΚ και η ανανέωση της συνεργασίας τους επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του παίκτη, διατηρώντας τον στο ρόστερ της νέας ΑΕΚ.

Το ελληνικό διαβατήριο και οι λύσεις στο ρόστερ

Μία σημαντική παράμετρος της παραμονής του Λεκαβίτσιους είναι το ζήτημα του ελληνικού διαβατηρίου. Ο παίκτης αναμένεται να αγωνίζεται ως Έλληνας, καθώς πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια και η υπόθεσή του βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει επιπλέον ευελιξία στην ομάδα όσον αφορά τη διαχείριση του ρόστερ και των θέσεων ξένων παικτών.

Η απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου για τον Λεκαβίτσιους αποτελεί μία ακόμη υπόθεση που «έκλεισε» για την Ένωση. Η ομάδα συνεχίζει να «χτίζει» το δυναμικό της, ενόψει μιας πολύ απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική σε όλα τα μέτωπα.

Η πορεία προς την επίσημη συμφωνία

Η ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ του Λούκας Λεκαβίτσιους και της ΑΕΚ ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει την αθλητική επικαιρότητα. Όπως είχε γίνει γνωστό, μονάχα τα διαδικαστικά απέμεναν ώστε το deal να επισφραγιστεί κι επίσημα. Η σημερινή υπογραφή του συμβολαίου έθεσε τέλος στις εκκρεμότητες και επιβεβαίωσε την παραμονή του Λιθουανού πλέι μέικερ.

Η επιβεβαίωση της συμφωνίας για τα δύο επόμενα χρόνια, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2028, ενισχύει την σταθερότητα και τη συνέχεια στο αγωνιστικό τμήμα της ΚΑΕ ΑΕΚ. Ο Λιθουανός γκαρντ, με την εμπειρία του, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πλάνα της ομάδας, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta