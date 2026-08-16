Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο δίνουν τη μάχη τους στους τελικούς του επί κοντώ και του ακοντισμού γυναικών αντίστοιχα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, σε μια διοργάνωση που φτάνει στην κορύφωσή της σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, με έντονη ελληνική παρουσία. Το στάδιο είναι κατάμεστο, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές, χωρίς κρύο και αέρα, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για τους αγώνες.

Ο τελικός του επί κοντώ με τον Εμμανουήλ Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να προκριθεί στον αποψινό τελικό του επί κοντώ, στις 16 Αυγούστου 2026, με μία μόνο προσπάθεια στα 5.60μ. στον προκριματικό γύρο. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής αναμένεται να δώσει μια νέα «κόντρα» με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος ξεκίνησε τις δικές του προσπάθειες από τα 5.55μ. προκειμένου να «ζεσταθεί».

Οι προσπάθειες των αθλητών ξεκίνησαν από τα 5.55μ. Ο Καραλής και ο Ντουπλάντις, όπως αναμενόταν, μπήκαν αργότερα στον τελικό. Μάλιστα, οι δύο αθλητές επέλεξαν να μην δοκιμάσουν στα 5.70μ. και θα επιχειρήσουν απευθείας στα 5.85μ. Η σειρά των υψών που θα ακολουθήσει ο πήχης είναι 5.55μ. - 5.70μ. - 5.85μ. - 5.95μ. - 6.00μ. - 6.05μ. - 6.10μ. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος αθλητής μείνει μόνος του στον αγώνα, έχει τη δυνατότητα να θέσει τον πήχη όπου επιθυμεί.

Η εξέλιξη του αγωνίσματος στο επί κοντώ

Στον τελικό του επί κοντώ, εννέα άλτες πέρασαν με την πρώτη προσπάθεια το ύψος των 5.55μ., ενώ άλλοι τέσσερις το κατάφεραν με τη δεύτερη. Συνολικά, και οι 14 φιναλίστ πέρασαν τα 5.55μ., με τον πήχη να ανεβαίνει στη συνέχεια στα 5.70μ. Ο Βέλγος Ίλιο Φίλτχενς ήταν ο μόνος αθλητής που είχε δύο άκυρες προσπάθειες στα αρχικά ύψη.

Οι δεύτερες προσπάθειες στα 5.55μ. ήταν απαραίτητες για κάποιους αθλητές που δεν είχαν περάσει τον πήχη με την πρώτη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ύψους από όλους τους φιναλίστ, ο αγώνας συνεχίζεται με αυξημένο ενδιαφέρον και τις επόμενες προκλήσεις στα μεγαλύτερα ύψη.

Η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Παράλληλα με τον τελικό του επί κοντώ, διεξάγεται και ο τελικός του ακοντισμού γυναικών, στον οποίο συμμετέχει η Ελίνα Τζένγκο. Ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας ξεκίνησε στις 21:55, με την ίδια να έχει ως στόχο να διεκδικήσει ένα από τα τρία μετάλλια, καθώς στην προηγούμενη διοργάνωση είχε επίσης μια αξιόλογη παρουσία.

Η παρουσίαση των φιναλίστ του τελικού στον ακοντισμό γυναικών έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με την Ελίνα Τζένγκο να ρίχνει ένατη κατά σειρά. Οι διοργανωτές έχουν τοποθετήσει δύο κορδέλες στο στάδιο, στα 55μ. και στα 65μ., υποδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε βολή κοντά στη δεύτερη κορδέλα θεωρείται βολή που μπορεί να οδηγήσει σε μετάλλιο. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 στον ακοντισμό, η Κροάτισσα Σάρα Κόλακ, πραγματοποίησε μια καλή πρώτη βολή στα 62.43μ.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ ρίχνει αυλαία σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, με την Ελλάδα να έχει δύο σημαντικές παρουσίες σε τελικούς. Εκτός από τους Καραλή και Τζένγκο, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη φέρει μετάλλιο στη χώρα μας από αυτή τη διοργάνωση, προσθέτοντας στην επιτυχία της ελληνικής αποστολής.

Οι καιρικές συνθήκες στο στάδιο είναι εξαιρετικές, χωρίς κρύο και αέρα, γεγονός που ευνοεί τις επιδόσεις των αθλητών. Το στάδιο είναι γεμάτο κόσμο, δημιουργώντας μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα για τους τελικούς. Η Ελίνα Τζένγκο και ο Εμμανουήλ Καραλής στοχεύουν και οι δύο σε μια θέση στο βάθρο, με τον Καραλή να θεωρείται το δεύτερο φαβορί για μετάλλιο, ενώ στον ακοντισμό τα τρία μετάλλια είναι ανοιχτά για όλες τις αθλήτριες.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko