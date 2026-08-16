Ο Εμπάι Εντιάι προσγειώθηκε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Ο Εμπάι Εντιάι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, προσγειώθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα με πτήση από τη Λυών, λίγο πριν τις 22:00, με μια μικρή καθυστέρηση μισής ώρας. Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η άφιξη του Σενεγαλέζου φόργουορντ

Ο 27χρονος φόργουορντ πάτησε Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του από τη Λυών. Η παρουσία του στην Αθήνα είναι το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωσή του στους «ερυθρόλευκους».

Ο Εντιάι, ο οποίος είναι εμφανώς ενθουσιασμένος, θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου. Η άφιξή του έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στους φιλάθλους της ομάδας.

Το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τον Εμπάι Εντιάι ως το δεύτερο μεταγραφικό του απόκτημα για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ ακολουθεί τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος είχε ανοίξει τον χορό των αφίξεων για την ομάδα.

Ο Εντιάι αναμένεται να καλύψει τη θέση «4» στην ομάδα, λειτουργώντας πίσω από τον Σάσα Βεζένκοβ. Η προσθήκη του ενισχύει το ρόστερ του Ολυμπιακού ενόψει των προκλήσεων της νέας σεζόν.

Η επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεχώρισε τον Εμπάι Εντιάι για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά για την ομάδα του. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εκτίμησε ιδιαίτερα την αθλητικότητα του παίκτη, καθώς και την έφεσή του στο ριμπάουντ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καμία από τις άλλες επιλογές που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είτε από το ΝΒΑ είτε από διαθέσιμους παίκτες της Euroleague, δεν τον ικανοποιούσε πλήρως. Έτσι, ο Εντιάι αποτέλεσε την τελική του επιλογή για την ενίσχυση της φροντ λάιν.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ο Εμπάι Εντιάι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για συμβόλαιο 1+1 χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα για την ομάδα να μην τον κρατήσει για δεύτερη σεζόν, ανάλογα με την απόδοσή του και τις ανάγκες της.

Οι απολαβές του για τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας τους θα ανέλθουν στις 700 χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση που παραμείνει και για τη δεύτερη σεζόν, το ποσό αυτό θα φτάσει τις 800 χιλιάδες ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των απολαβών του στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ, εάν ολοκληρώσει δύο χρόνια στην Ελλάδα.

Επόμενα βήματα και διεθνείς υποχρεώσεις

Πριν ενσωματωθεί πλήρως στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ο Εντιάι θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί προς τα τέλη Αυγούστου, όπου θα συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες.

Ωστόσο, ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα αναχωρήσει ξανά την επόμενη ημέρα, 17 Αυγούστου, με προορισμό τη Λυών. Από εκεί, θα πάρει άλλη πτήση με ανταπόκριση για να ενσωματωθεί στο camp της Εθνικής του ομάδας, της Σενεγάλης, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων που θα δώσουν οι Αφρικανοί για τη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta